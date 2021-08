Najmlađa hrvatska paraolimpijka u Tokiju, 17-godišnja Paula Novina osvojila je deveto mjesto u kvalifikacijama utrke na 100 m prsno u kategoriji SB8 ostavši bez finala za svega dvije stotinke sekunde. Međutim, jedna od najvećih nada hrvatskog paraplivanja može biti zadovoljna jer je za skoro dvije sekunde popravila svoj i hrvatski rekord.

Novina je u Japan stigla s rezultatom 1:33.19, no u jutrošnjim kvalifikacijama je isplivala vrijeme 1:31.62. Nažalost, to nije bilo dovoljno za finale jer je osmoplasirana Ruskinja Elena Kliačkina plivala dvije stotinke sekunde brže, dok je Grkinja Efthymia Gkouli na sedmom mjestu imala sedam stotinki sekunde bolje vrijeme. Prvo vrijeme kvalifikacija postavila je Irkinja Ellen Keane s rezultatom 1:21.71.

- Umorna sam, ali jako zadovoljna, Nisam iznenađena ovim rezultatom jer znam koliko sam naporno radila - kazala je Novina koja je za nastup u Tokiju dobila pozivnicu World Para Swiming (WPS) i potpuno je opravdala.

Premda je ostala bez finala za svega dvije stotinke, nije zbog toga previše žalila.

- Moj cilj je bio isplivati novi rekord i u tome sam uspjela. Željela sam isplivati svoju najbolju utrku u životu. Sve više od toga bio bi šlag na tortu. Ja sam svoj cilj ispunila i pokazala da se od mene još mnogo toga može očekivati. Ovo je tek početak. Na kraju nitko nije sretniji od mene.

Novina je rodom iz Ivanić Grada. Pohađa Športsku gimnaziju, a članica je plivačkog kluba Natator iz Zagreba. Paula je najmlađa članica hrvatske delegacije u Tokiju i ovo su njezine prve POI.

- Iznimna mi je čast biti ovdje među najboljim sportašima svijeta. Biti u Selu s našom reprezentacijom, sa svim tim sportašima koje godinama pratim.

Paula je u plivački bazen ušla s pet mjeseci iz zdravstvenih razloga, da bi se već u prvom razredu osnovne škole počela natjecati. Dosada je nastupala na dva europska i jednom svjetskom prvenstvu. Osvajačica je medalja na Europskim paraigrama mladih 2015. i 2017. godine, IWAS U23 igrama u Brnu 2016. i Athloneu 2018. Priznala je kako joj je bilo teško kada su prošle godine zbog pandemije zaustavljeni treninzi u bazenu.

- Bilo je jako teško, bili smo dva mjeseca izvan vode, što je sigurno utjecalo, ali sam na suhom trenirala svaki dan.

Zanimljivo, treneri u klubu su za vrijeme karantene organizirali i online treninge preko You Tube kanala.

- Da, imali smo i on line treninge. Naši su treneri postavljali razne izazove preko You Tubea, a neke smo treninge odraživali preko Zoom. Našli smo načina, trudili smo se i sve se skupa isplatilo. I ova dodatna godina koja je došla zbog odgode POI mi je čak i dobro došla za pripremu i mentalnu i fizičku. To mi je povećalo izglede da se i pojavim u Tokiju.

U Tokiju će u paraplivanju hrvatske boje braniti još Dino Sinovčić, Kristijan Vincetić i Tomi Brajša.