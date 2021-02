Što da radim s ulaznicama? Pitaju se to i oni malobrojni hrvatski navijači koji su ih kupili odmah u prvom valu prodaje. I umjesto da planiraju put u Englesku i Škotsku, navijače iz cijele Europe ždere neizvjesnost. Ne euforija, ne nabrijavanje, samo neizvjesnost.

Što će, dakle, biti s nogometnim Europskim prvenstvom? Tri i pol mjeseca uoči planiranog početka doznali smo da će tek 21. lipnja britanska vlada ukinuti sva ograničenja. Dakako, ako se pandemija opet ne razbukta.

Englezi najavljuju da bi do 17. svibnja mjere mogle toliko popustiti da na tribinama bude 10.000 gledatelja. Taman za zadnje kolo Premier lige 23. svibnja.

A što se Eura tiče, prema ovim procjenama prve bi se utakmice igrale pred ograničenim brojem gledatelja, a tek one nakon 21. lipnja pred punim tribinama. Barem one na Wembleyu i Hampden Parku, na koje se odnose pravila koja donosi Velika Britanija. I koji se tiču "vatrenih".

Hrvatska bi prema tome protiv Engleske na Wembleyu 13. lipnja i Češke u Glasgowu 18. lipnja igrala pred 10.000 gledatelja, a posljednju utakmicu skupine, sa Škotima u Glasgowu 22. lipnja pred punim tribinama.

No, i to je, dakako, podložno promjeni. Za početak, Uefa će tek idući mjesec donijeti konačnu odluku hoće li se Europsko prvenstvo uopće igrati i hoće li to biti u ovakvom formatu, u 12 država.

Jer epidemiološke mjere propisuje svaka država za sebe pa je velika mogućnost da se na istom natjecanju u isto vrijeme neke utakmice igraju pred publikom, neke na praznim stadionima. Pa čak i da neke reprezentacije ne smiju doputovati u određenu državu, kao što je slučaj s utakmicama Lige prvaka i Europske lige koje su se prošli tjedan igrale na neutralnim terenima.