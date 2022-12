Dalić: Ovo što mi radimo je svjetsko čudo! A siguran sam da Luki ovo nije zadnje natjecanje

Prvi cilj je apsolviran. Hrvatska se plasirala u osminu finala, no neće se time Luka Modrić zadovoljiti na svojem posljednjem SP-u. Želi ponoviti Rusiju i što dalje dogurati s 'vatrenima', a prva prepreka ka tom putu je najveće iznenađenje ovog prvenstva.

Hrvatska u ponedjeljak od 16 sati na Al Janoub stadionu igra osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Japana. Fantastična atmosfera je u reprezentaciji, manje probleme ima Borna Sosa, ali svi ostali su maksimalno spremni i koncentrirani na Japance.

Riječ je o opasnoj reprezentaciji koja je pobijedila Španjolsku i Njemačku, no imaju i oni svoje mane. Uz skalpove protiv velikana, izgubili su od Kostarike. Vatreni' su favoriti, no daleko od toga da nas čeka lagana utakmica. Valjalo bi pripremiti tablete za smirenje za svaki slučaj.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Kakvo je raspoloženje uoči prve eliminacijske utakmice na ovom turniru, otkrili su izbornik Zlatko Dalić i najveće otkriće ovog prvenstva Joško Gvardiol.

Trener i igrač Japana rekli su da moraju ući kao samuraji u sljedeću utakmicu, kakvu poruku imate za svoje igrače?

- Ono što je najvažnije je da našeg protivnika respektiramo, pobijedili su dva svjetska prvaka Španjolsku i Njemačku. Gubili su prvo poluvrijeme pa pokazali karakter, mentalitet i kvalitetu. Poručujem svojim igračima da nikoga ne smijemo podcijeniti. Znamo da će ići kao samuraji, to je njihovo pravo, ali nećemo se ni mi ništa lošije postaviti. Znamo kakva utakmica nas čeka, kakav protivnik nas čeka. Moramo se postaviti na isti način ako želimo dalje. Moramo igrati svoju utakmicu, ne smijemo podcijeniti nikoga, teren će pokazati tko je bolji - rekao je izbornik Dalić.

To što ste ovdje, velika je čast koju vam je izbornik pokazao. Većinom su na konferencije uoči utakmica dolazili kapetani, dokapetani i iskusni igrači.

- Zahvalan sam izborniku što me tu poveo. Drago mi je biti ovdje, gledamo Modrića, Kovačića i Perišića stalno. Nadam se da neće biti zadnji put da najavljujem utakmicu - rekao je Gvardiol.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li stiglo vrijeme za hrvatsko zlato?

- Nitko sretniji od nas da bude tako. Pokušat ćemo, imamo šansu, ali to je težak posao. Vjerujemo, imamo san, a ja sam uvijek bio optimist. Prvenstvo je jako kvalitetno, a Hrvatska već 20 godina pruža sjajne igre. Ako ste pogledali, među ovih 16 koji su se plasirali u osminu finala, Hrvatska ima daleko najmanje stanovnika. Mala smo zemlja, ali imamo velike snove. Pred nama je prva stepenica, a kad je prođemo gledat ćemo dalje. Hrvatska je uspješna, rezultati su u rangu svjetskog čuda. To je naša kvaliteta i naš uspjeh. U kontinuitetu igramo dobro na velikim natjecanjima. Postali smo nogometna velesila koju svi poštuju i moraju poštivati. Čeka nas teška utakmica protiv protivnika koji se želi dokazati. Bit će nam teško. Sretni smo što smo ovdje na Svjetskom prvenstvu, to je bio naš cilj, a sad je cilj usrećiti naciju i ohrabriti je. Kad Hrvatska igra dobro, cijeli je narod sretan, a ja želim da to traje što duže - rekao je Dalić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Situacija s Bornom Sosom?

- Imamo zadnji trening pa ćemo vidjeti. Ako ne bude na sto posto, nećemo riskirati i kalkulirati. Tražit ćemo zamjenu. Čekamo još, za sutra nam trebaju igrači koji su u punoj snazi i maksimalno spremni. Vidjet ćemo na treningu hoćemo li mijenjati. Tko god bude igrao, spremni smo i dat ćemo maksimum,. Znamo koji je ulog, koji je naš cilj - kazao je izbornik.

Gvardiol je na prošlogodišnjem Euru igrao lijevog beka, hoće li opet uskočiti ako Sosa ne bude mogao?

- Izbornik odlučuje tko će igrati. Ja sam na raspolaganju koja god pozicija bila u pitanju.

Joško, puno Japanaca igra u Bundesligi, što mislite o njima?

- Predstavljaju dosta problema. Sad kad su u reprezentaciji, ekipa je to koja se bori svih 90 minuta. Oni ne odustaju do kraja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako prevrtimo film na Euro, bili ste obojica kritizirani. Joško zbog pogrešaka, a izbornik jer ga je gurnuo u vatru. Danas je Joško jedan od najboljih stopera na prvenstvu.

- Tada je bila takva situacija. Došao je iz mlade reprezentacije, dali smo mu povjerenje jer je to zaslužio. Mislim da igrač ne možeš postati ako nemaš povjerenje i podršku. Istrpjeli smo greške. Bit će ih još, ali za postati pravi igrač, moraš proći sve to. On je opravdao naše povjerenje, na njemu je da to gradi dalje i napreduje - rekao je izbornik, a Gvardiol dodao:

- Svatko griješi. Bilo je puno spleta okolnosti, moje debitantske utakmice i trema. To je iza nas. Okrenut sam novim izazovima u budućnosti.

Kako preživjeti utakmice ako dođe do produžetaka i penala?

- Nadam se da ćemo mi preživjeti i prije toga. Znamo da je pred nama suparnik koji ne odustaje. Takve smo utakmici u Rusiji preživjeli uz vjeru u sebe. Imamo sličan mentalitet kao i Japan, ne odustajemo. Dokazali smo to u praksi. Samopouzdanje i vjera nas moraju voditi i sutra. Hrvatska je spremna na borbu, teškog protivnika i davanje maksimuma - kazao je Dalić, dok se Gvardiol nadovezao:

- Nemam iskustva iz Rusije, nisam bio ondje. Htjeli bismo to riješiti unutar 90 minuta. Morat ćemo primijeniti ono što izbornik od nas traži, kao što smo to primijenili i protiv Belgije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li Modriću ovo posljednje natjecanje za Hrvatsku?

- Što god da ja kažem za Luku, premalo je. Neka mu Bog da zdravlja, neka potraje još. Siguran sam da mu ovo nije zadnje natjecanje za Hrvatsku. Daje nam za pravo njegova fizika, trening, rad i profesionalnost. On je jako važan i bitan igrač. Ne želim pričati o pojedincima. Nakon Belgije pričalo se o Gvardiolu. Joško je igrač Hrvatske, tko je trebao spasiti? Igrač Hrvatske. Tako Luka, tako i Joško. Mi smo tim. Samo tako možemo napraviti rezultat. Ne Luka ili Gvardiol. Pojedinac će iskočiti ako kolektiv bude dobar. Luka je naš kapetan i vođa, neka potraje još - rekao je Dalić.

Japanski izbornik spomenuo je Mihaela Mikića kojeg je trenirao. Jeste li se čuli s njim?

- Nismo se čuli. Vidio sam njegovu analizu, mislim da je sve dobro rekao. Bio je tamo dugo, cijene ga u Japanu. Možda ćemo ga zvati, ali sve smo skautirali i vidjeli. Gledali smo njihove utakmice, nema puno nepoznanica - kazao je Dalić.

Kako igrati protiv Japana?

- Japan je po posjedu lopte jedna od zadnjih reprezentacija. Imaju 32 posto. Ali su broj jedan u presingu i tranziciji. Njihova tranzicija je opasna, važno je istaknuti da svaku svoju akciju završavaju s pet, šest igrača u 16 metara. Brojni su tu i opasni, idu do kraja i zato su dobili te utakmice. Vjerojatno su Njemačka i Španjolska osjetile posjed i sigurnost pa su se opustili i oni su ih kaznili. Imamo iskustvo, ne smijemo ni sekunde se opustiti te dopustiti protivniku da radi ono u čemu je najbolji. Maksimalna koncentracija, nakon izgubljene lopte reposjed ili faul. Kada su morali napasti Kostariku, ništa nisu napravili. To su izgubili. Ali kada su stali u blok i čekali, pokazali su kvalitetu. Sigurno će to i primijeniti - rekao je Dalić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jeste li početi vježbati udarce s bijele točke?

- Nadam se da ćemo riješiti sve prije produžetaka i penala. Ali ako dođe do toga, spremni smo. Imamo igrače koji to mogu napraviti. Probat ćemo riješiti tijekom igre, iako znam da nas čeka težak protivnik koji nikad ne odustaje. No, nećemo odustati niti mi. Zadnje SP i protiv Kanade smo gubili i vraćali se. Bit će fajt do kraja - rekao je izbornik.

Ako izbornik odabere vas da pucate penal, hoćete li preuzeti tu odgovornost?

- Ja bih taj penal prepustio starijim i iskusnim igračima koji bolje izvode. Ali ako treba izvesti penal, zašto ne - rekao je Gvardiol.

Njegova popularnost naglo je skočila nakon sjajnih partija na Svjetskom prvenstvu. Utječe li to na njega?

- Pa joj. Ne obraćam pažnju na društvene mreže, Više sam fokusiran na nogomet, pogotovo jer smo na velikom natjecanju, Želim maksimalno biti u njemu. Volim slobodno vrijeme provoditi družeći se s drugima.

Sve je više hrvatskih navijača, imat ćete najveću podršku s tribina do sada?

- Nadam se da će ih biti još više. Mi smo svjesni da je teško doći ovdje, dalek je put, vjerojatno su svi čekali da prođemo grupu. Nama je podrška navijača jako važna, ta snaga je bitna i mi ih čekamo. Rado ih vidimo na tribinama, s njima smo puno jači - rekao je Dalić, a Gvardiol dodao:

- Jedan vjetar u leđa koji nam puno znači. Bilo je lijepo igrati na Maksimiru protiv Austrije. Nadam se da će ih biti sve više i više.

