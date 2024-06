Hrvatska reprezentacija prva u svijetu dobila svoju novčanicu! Tiskano ih je više od 30.000

"Vatreni" se od jučer mogu pohvaliti i - vlastitom novčanicom! Hrvatski nogometni savez prvi je u svijetu izdao novčanicu u čast svoje reprezentacije. Naravno, riječ je o lijepoj uspomeni i suveniru za navijače. A oni će je moći nabaviti preko HNS-ovog webshopa, nešto kasnije u knjižarama, kioscima, na Tisku...

Pokretanje videa... 07:50 Trening Vatrenih uoči utakmice protiv Italije | Video: 24sata

- Do ove ideje došli smo u suradnji s partnerima iz Nizozemske, oni nešto slično rade već nekoliko godina. Mi smo već imali jednu novčanicu koju smo napravili u suradnji s Dinamom, bilo je to povodom prve godišnjice smrti Zlatka Kranjčara. Dinamo ih je prodavao, ali to nekako nije najbolje zaživjelo - priča nam Bojan Guštin, glavni pokretač priče.

Neuruppin: Službena suvenirska novčanica obilježava jednu od najboljih nogometnih reprezentacija svijeta | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A kako je došlo do prve novčanice u čast "vatrenima"?

- U suradnji s Nizozemcima smo željeli "vatrene" ovjekovječiti na ovakav način, već smo imali sličnih, ali uspješnih projekata u inozemstvu. Takve novčanice s raznim izdanjima već su se prodavale u Engleskoj, Nizozemskoj i Francuskoj. I na njima su bili označeni razni sportski trenuci, od sportaša do raznih povijesnih i političkih ličnosti, na kraju čak i engleske kraljice ili kralja Charlesa. I tako smo s tom idejom pristupili HNS-u, njima se to svidjelo - priča nam Guštin pa nastavlja:

- Ideja nam je bila napraviti novu novčanicu, nešto drugačijeg oblika, uz više boja. HNS nam je dao podršku, dopuštenje da koristimo njihova obilježja, pa smo vrlo brzo dogovorili dizajn, proceduru i proizvodnju. I "vatreni" su tako postali prva reprezentacija na svijetu s vlastitom novčanicom.

Baš prva?

- Da, prva! Recimo, u Nizozemskoj je bio veliki hit takva novčanica za Denisa Bergkampa. I to su njihovi navijači brzo pokupovali. Ni za jednu nogometnu reprezentaciju se nije radilo nešto ovakvo, tako da smo prvi u svemu, u ovoj priči imali smo potpuno inovativan pristup.

Zanimljivo je i kako se tiskala ova novčanica na kojoj su izdvojeni Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Joško Gvardiol.

- Novčanica je proizvedena ne identičnom papiru na kojoj se proizvode euri. Tiskana je u Nizozemskoj, u jednoj od 11 tvornica koja imaju dozvolu Središnje europske banke za printanje eura. Ovo naše "vatreno izdanje" tiskano je u 30 tisuća komada, a u dogovoru s HNS-om željeli smo na novčanici imati naše najpopularnije igrače, pa smo se složili da to budu Modrić, Perišić, Kovačić i Gvardiol - završio je Guštin.

Službena suvenirska novčanica se na HNS-ovom webshopu prodaje za 12,99 eura, sadrži sve sigurnosne detalje poput nevidljivog UV sloja, mikrotiska i hologramske folije. Svaka novčanica ima i vlastiti serijski broj, što je čini vrijednim kolekcionarskim artiklom. Svaka novčanica ima i vlastiti QR kod, čiji sadržaj dodaje autentičnosti proizvoda, a dolazi u atraktivnom zaštitnom pakiranju i s certifikatom autentičnosti.