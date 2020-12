Hrvatska s nikad više problema doputovala na najčudniji Euro

Hrvatska će svoje susrete prvog kruga igrati u Koldingu. Bit će to po svemu posebno prvenstvo, s najstrožim epidemiološkim mjerama koje jedan sportaš može zamisliti

<p>Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doputovala je u srijedu, nakon jednotjednih priprema u Poreču, u danski Kolding gdje je očekuje nastup na Europskom prvenstvu koje se održava od 3. do 20. prosinca.</p><p>Hrvatska je u izuzetno teškoj skupini C u kojoj su svjetske prvakinje Nizozemke, Srbija koja je bila šesta u Japanu prošle godine i Mađarska koja ima možda i najjaču ligu svijeta ovoga trenutka. </p><p>Prvu utakmicu na prvenstvu izabranice izbornika Nenada Šoštarića igraju u petak, 4. prosinca, u 18:15 protiv Mađarske. Druga utakmica u skupini je protiv Nizozemske u nedjelju, 6. prosinca, a zadnja protiv Srbije u utorak 8. prosinca.</p><p>Izbornik Šoštarić nikad do sada nije imao toliko poteškoća s okupljanjem i izborom igračica kao uoči ovog natjecanja jer mu gotovo cijela jedna postava nije na raspolaganju zbog ozljeda i korona virusa. </p><p>Naime, ozlijeđenom dvojcu Ivani Kapitanović i Ivani Dežić, na popisu onih koje su morale otkazati pripreme i nastup zbog korone, našlo se još šest igračica Podravka Vegete te jedna Koke. </p><p>- Ovo se stoljećima nije događalo, što je nas zadesilo i mislim da je sport u jednoj specifičnoj situaciji, a pogotovo rukomet. Mi se spremamo najbolje što možemo u okvirima kojima možemo. Znate koja je situacija; prvo je bilo s Ivanom Kapitanović koja je teško ozlijeđena i operirana, isto tako i Ivana Dežić. Nadovezala se situacija s igračicama Podravke. I mi ovdje praktički živimo od testiranja do testiranja. Međutim, cure pošteno rade, cure se trude maksimalno i nikad to nije bio problem. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe, bez obzira u kojem sastavu budemo tamo - kazao je uoči puta u Dansku izbornik Hrvatske.</p><p>- Mi sad najviše gledamo Mađarsku. Mađarsku, koja je ustvari nekakva varijanta, produžena varijanta Ferencvarosa, odnosno to su 90 posto igračice koji igraju ili su igrale u Ferencvarosu. I nakon toga slijedi Nizozemska, koja je prvak svijeta. U odnosu na ono prije nemaju bitne igračice. Ali oni imaju sustav u kojem se zna da iz te njihove rukometne akademije izlaze igrači koji rade, uvijek u istom principu i imaju vrlo kvalitetnu momčad i svoj način igre. I treća ekipa je Srbija, koja po meni igrački nije ništa lošija od ove dvije, apsolutno, jer oni imaju uvjerljivo dvije najbolje srednje vanjske koje su u grupi. To je reprezentacija koja ima najviše iskusnih igrača od svih reprezentacija u našoj grupi, ali mi idemo iz utakmice u utakmice i vidjet ćemo kako će to izgledati - ocijenio je Šoštarić suparnice Hrvatske u skupini.</p><p>Kao što je poznato od ranije, Hrvatska će svoje susrete prvog kruga igrati u Koldingu. Bit će to po svemu posebno prvenstvo, s najstrožim epidemiološkim mjerama koje jedan sportaš može zamisliti. Ukratko, osim brojnih testiranja koje su morale obaviti tijekom priprema, svaka reprezentacija bit će testirana odmah po dolasku u Dansku. Dok ne budu poznati rezultati tih testova, igračice će morati boraviti u svojim sobama.</p><p>Inače, svim reprezentacijama strogo je zabranjeno napuštanje hotela. Igračice će nakon utakmica, iz dvorana, bez tuširanja odmah ići u hotelske sobe. Svaka reprezentacija trebala bi imati svoj kat, na kojem će im biti servirani obroci, tako da osim na terenu, nije moguća međusobna komunikacija igračica iz različitih reprezentacija.</p><p>Konačan popis igračica koje će nas predstavljati na Europskom prvenstvu: Tea Pijević (ALBA FEHERVAR KC), Lucija Bešen (RK LOKOMOTIVA), Paula Posavec (RK LOKOMOTIVA), Andrea Šimara (RK LOKOMOTIVA), Tena Japundža (RK LOKOMOTIVA), Josipa Mamić (ŽRK BJELOVAR), Katarina Ježić (HC SIÓFOK KC), Ana Debelić (ASTRAKHANOCHKA), Ćamila Mičijević (METZ HANDBALL), Marijeta Vidak (ŽRK UMAG), Kristina Prkačin (RK LOKOMOTIVA), Larissa Kalaus (RK LOKOMOTIVA), Dora Kalaus (RK LOKOMOTIVA),Stela Posavec (RK LOKOMOTIVA), Valentina Blažević (CS MAGURA CISNADIE) Dora Krsnik (PLAN DE CUQUES HB), Ema Guskić (ŽRK BJELOVAR), Josipa Kaselj (RK LOKOMOTIVA). (dk)</p>