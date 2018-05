Hrvatska slavi: Toni Kanaet je europski prvak u taekwondou!

Toni Kanaet, 22-godišnji Splićanin, novi je prvak Europe u taekwondou u kategoriji do 74 kilograma, dok su bronce osvojili Piero Marić i Kristina Beroš.

Ovo najjače kontinentalno natjecanje u Kazanju ostati zapisano kao rekordno jer nikad Hrvatska na prvenstvima Europe nije osvojila sedam kolajni. Dosadašnji rekord predstavljalo je po šest medalja iz Manchestera (2012.) i Bakua (2014.).

Nakon što je Muhammed Yildriz u četvrtfinalu i polufinalu nanizao dvojicu Hrvata - Marka Mutaka i Piera Marića, Kanaet nije dozvolio da jedan Turčin u jednom danu pobijedi i trećeg Hrvata, te je slavio s 19-10.

Nakon dvije runde Kanaet je vodio sa 14-0 pa je treća runda predstavljala samo rutinsko održavanje nedostižne prednosti. U prvoj borbi Kanaet je lako izašao na kraj sa Bjelorusom Halizinom (22-11), što se ne bi moglo reći i za četvrtfinalni okršaj sa Španjolcem Ruizom kojeg je dobio tijesno (8-7).

"Znao sam da će se taj borac za mene jako dobro spremiti, jer smo se dosad dvaput borili, no ja sam imao veći voljni moment", kazao je Toni.

U polufinalu je Toni izborio svoju najuvjerljiviju pobjedu tog trijumfalnog dana, 21-5 protiv Španjolca s britanskom putovnicom Petera Longobardija, a onda je uslijedila i briljantna izvedba u finalu (19-10).

"Neopisiv je ovo osjećaj. Srećom, imao sam iskustvo finala od prije dvije godine pa sam se trudio da se ne ponovi isto, a tada kao da sam se zadovoljio postignućem do finala.Velika hvala Veljku Lauri koji me stvorio kao borca, Marku Novaku s kojim treniram, ali i Toniju Tomasu koji me jako dobro vodio kroz ovaj dan, a meni to znači 50 posto uspjeha. Kada se sjetim koliko su se svi oni trudili oko mene, drago mi je da im to na ovaj način mogu vratiti. Marko i Piero su mi uoči finala bili velika podrška. Obojica su mi dali dodatni motiv da ga stisnem, a dali su mi i dosta dobrih savjeta. Žao mi je zbog Marića, što nije prošao u finale, pa da imamo hrvatski finale, no i on se digao na vrlo visoku razinu pa će kao moj konkurent u hrvatskim okvirima i mene činiti boljim", izjavio je Kanaet.

Kanaetov trijumf predstavlja treće hrvatsko zlato na ovom Prvenstvu koje se održava u tatarstanskom Kazanju jer su prvacima Europe ovih dana još postali Kristina Tomić (49 kg) i Lovre Brečić (63 kg).

Trećeg dana Prvenstva nastupilo je sedmero hrvatskih predstavnika, čak trojica u muškoj kategoriji do 74 kilograma i sva trojica su se borila za medalju. Zapravo, da nije bilo raspoloženog Turčina Muhammeda Yildiza gledali bismo hrvatski finale jer je su Piera Marića tri sekunde dijelile od finala. Piero je vodio s 7-5, a onda mu je Turčin u tako kratkom vremenu "prodao" dva udarca u tijelo vrijedna sveukupno četiri boda (7-9).

Poput svojih kolega iz kategorije do 74 kg, jednako je obradovala i 19-godišnja članica zagrebačke Dubrave Kristina Beroš (62kg). Nakon pobjeda nad Portugalkom Vital (21-6), Ukrajinke Jakovljeve (9-2), dojučerašnja juniorka eliminirala je i već etabiliranu Francuskinju Wiet, dvostruku osvajačicu europskih medalja (18-11). Nažalost, bivša svjetska doprvakinja Marta Calvo Gomez ovaj put je za nju bila prevelik zalogaj (14-20) što ne znači da će tako biti i pri njihovu sljedećem ogledu.

Kod druge prepreke zapele su dvije mlade Splićanke, negdašnje svjetske juniorske prvakinje Ivana Babić (62 kg) i Matea Jelić (67 kg). Babić je prokockala vodstvo od 5-0 stečeno u prvoj rundi nakon čega više nije bila dovoljno ofenzivna, nije osvojila više niti jedan bod, pa je uporna Njemica Bachmann u posljednjoj sekundi treće runde udarcem nogom u oklop (za dva boda) poentirala za pobjedu (6-5).

Podalje od svog najboljeg izdanja bila je i Jelić koja je na prošlom Prvenstvu Europe bila brončana. Doduše, valjda reći da ju niti ždrijeb nije pomazio, a i tijekom četvrtfinalne borbe slomljen joj je mali prst lijeve ruke pa je na koncu završila u bolnici na previjanju. Nakon što je pobijedila jednu Ruskinju (Mijuts, 14-11), namjerila se na još jednu predstavnicu zemlje domaćina (Khan) koja je imala i prednost domaćeg terena u sucima koji su, svojom slobodnom procjenom, ocjenjivali snagu udaraca šakom vrijednih za bod (6-14) i tako možda i usmjerili borbu.

Prvu borbu "preživio" nije jedino Luka Horvat (80 kg) koji je izgubio od Ukrajinca Voronovskog (11-13).