Hrvatska - Slovenija: Košarkaši započinju kvalifikacije za OI, na prvoj prepreci stoji nam Dončić

MEĐUSOBNI OMJER

Luka Dončić jedan je od najboljih košarkaša na svijetu. Imao je problema s ozljedama i njegov nastup u Grčkoj bio je pod znakom upitnika, ali on nikada nije odbio Sloveniju, pa tako ni ovaj put. S njim je reprezentacija nemjerljivo jača, druge igrače čini boljima, a zbog njega je slovenska košarka posljednjih godina u samom svjetskom vrhu. Donio im je EuroBasket prije sedam godina i želja mu je osvojiti olimpijsku medalju.

Hrvatska i Slovenija često igraju pripremne utakmice uoči velikih natjecanja. U posljednjih devet godina odigrali smo deset utakmica, od toga sedam prijateljskih i tri natjecateljske, a naši košarkaši pobijedili su tek triput. Protiv Luke Dončića susreli smo se pet puta, samom jednom slavili i to 2017. godine u Opatiji kada je bio 18-godišnji klinac koji je tek stasao u ono što će postati danas. Tek je jedna bila natjecateljska, prije dvije godine razbili su nas u Ljubljani u kvalifikacijama za SP.

Statistika međusobnih utakmica ne ide nam u prilog, ali kakva je Dončićeva ukupna statistika u slovenskom dresu? Od 2017. godine pa do danas, gledajući samo natjecateljske utakmice, za reprezentaciju je odigrao 35 utakmica, 27 puta pobijedio i osam puta izgubio.

No, kada pogledamo te poraze, pet su mu nanijele košarkaške velesile kao što su Njemačka (2x), Kanada, Litva i Francuska, jedan je i Australija u utakmici za treće mjesto na Olimpijskim igrama u Tokiju, a tek dvaput Dončićeva Slovenija gubila je od slabijih protivnika. Bilo je to na EuroBasketu prije dvije godine, BiH ih je pobijedila u skupini, a Poljska u četvrtfinalu. Bili su to jedini podbačaji u Dončićevoj eri. Dakle, ni to nas baš neće oraspoložiti jer Slovenija pod njim jako rijetko gubi. U prosjeku zabija 23 koša, prošle jeseni na SP-u trpao je 27 po susretu, a prije tri godine u kvalifikacijama za Tokio 26. Slične partije možemo očekivati i u Pireju.