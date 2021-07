Hrvatska tekvandoašica Matea Jelić (23) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanke Lauren Williams sa 25-21.

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

Bio je to dvoboj dviju posljednjih europskih prvakinja u ovoj kategoriji, aktualne Jelić iz Sofije u travnju ove godine i Williams iz Kazana 2018.

Zlato Jelić ipak je najveći uspjeh za hrvatski taekwondo na olimpijskim igrama. Prije nje bronce su osvajale Sandra Šarić i Martina Zubčić u Pekingu 2008., Lucija Zaninović u Londonu 2012. i Toni Kanaet ranije u ponedjeljak u Tokiju.

Jelić je u svom prvom nastupu u Tokiju svladala Haićanku Lauren Lee sa 22-2, u četvrtfinalu Brazilku Milenu Titoneli sa 30-9, da bi odličje osigurala 15-4 slavljem protiv Amerikanke Paige McPherson.

TIJEK BORBE

1. runda

Williams je krenula energično, ali Matea se uspješno branila. Britanka je pala na pod pa je naša predstavnica dobila bod, ali ubrzo Britanka poravnava šakom na 1-1. Neizvjesna borba u finalu! Bravo, Matea. Sada je poentirala za 3-2, ali Britanka vraća u glavu i vodi 5-3. Dobila je još jednu opomenu pa je Matea smanjila na 5-4. Kraj runde!

2. runda

Sada je Matea prva ozbiljnije napala, ali bez rezultata. Sada Matea pogađa nogom u glavu Britanku koja vraća istom mjerom i još usput osvaja još jedan bod. Gubimo 9-7. Bravo Matea, tri boda zbog noge u glavu. Jelić ponovno vodi! 10-9. Uh, kakav udarac šakom u tijelu Britanke. 10-10.

3. runda

Ajmo, Matea, možeš ti to! Ma bravoooo. Pogađa Matea šakom i dobiva bod za 11-10. Napetost je na vrhuncu. Hrvatsku dijeli minutu i pol od prvog zlata u Tokiju. Britanka pogađa nogom u tijelu, Matea vraća istom mjerom i ponovno vodi 13-12. Kakva dramaaaaaaaa. Opet pogađa Williams šakom u tijelu. Ponovno je izjednačen rezultat. Još je minuta do kraja. Jaoooo, neee. Britanka pogađa za dva boda i vodstvo 15-13, a ubrzo i 17-13. Nije dobroooo. 18-13 vodi Britanka. Malo je još vremena preostalo. Smanjuje na 18-15. AJmo, Matea. I čini se da je sve gotovo. Britanka vodi 21-15, Jelić smanjuje na 21-18. 14 sekundi je ostalo do kraja. To je samo jedna noga u glavu, Matea možeš ti to. Takooooo jeeeeee, Mateaaa. Vodimo 24-21. Kakav kaossss. Nevjerojatnooo. Mateaaa je zlatna. KRAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJ