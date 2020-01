Hrvatska treći favorit za zlato! Grci nemaju ljevaka ni golmana

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u četvrtfinalu Europskog prvenstva igrat će protiv Grčke, koja je među najboljih osam momčadi prošla pobjedom 14-7 nad Rumunjskom. Očekivani je to epilog, Grci su ipak puno bolja reprezentacija od Rumunja, no isto tako i protivnik koga bi izabranici Ivice Tucka trebali pobijediti i plasirati se u polufinale. No opreza nikad dosta, osam reprezentacija koje su se plasirale u završnicu 34. europskog prvenstva u Budimpešti, u četvrtfinalne oglede ulaze s jasnim ciljem - prolazom u borbu za medalje.

Koliko su Grci jaki i što možemo očekivati od kapetana Bušlje i njegovih suigrača možda i najbolje zna Anđelo Šetka, vaterpolist Jadrana koji je bio dio reprezentacije, treninrao i pripremao se s njima sve do polaska u Mađarsku, a s popisa je otpao isključivo zbog ozljede rebara. Vaterpolo je i te kako kontaktan sport i svaki novi udarac u rebra mogao bi biti jako opasan.

- Tu smo gdje smo planirali biti nakon prve tri utakmice, izborili smo prvo mjesto i osigurali četiri slobodna dana. Atmosfera unutar momčadi je odlična, kao i uvijek do sada, znamo po što smo došli, i sada protiv Grka počinje ono pravo. Među momcima ima malo pozitivne nervoze, ali uvjeren sam da će sve biti dobro i da ćemo i protiv Grčke, i u dvije utakmice nakon toga, pokazati svoje najbolje lice - kaže Šetka, koji dobro poznaje sljedeće protivnike.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- I protiv Rumunja se istakao njihov najbolji šuter Konstantinos Genidounias sa šest golova, on na desnoj strani i kapetan Ioannis Fountoulis na lijevoj su njihovi najopasniji i najbolji igrači uz Evgeniosa Gounasa i Alexandrosa Papanastasioua iz Juga. Dva centra Christodoulos Kolomvos i Konstantinos Mourikis su uz naše centre najbolji centarski par na turniru, a igra Grka je specifična. Igraju jako strpljivo, jako dobro znaju iskoristiti svoje prednosti i skriti svoje mane, rade jako malo pogrešaka, strpljivo grade napad do zadnjih sekunda, čekaju da protivniku padne koncnetracija, i uvijek nađu načina kako ugurati loptu do svojih centara...

Mane Grka su veliki broj primljenih golova, niska postava i specifičnost da već dugo nemaju pravog ''ljevaka''.

- Manjak visine nadoknađuju pokretljivošću i odličnom igrom u obrani. Uski su i pokretljivi, pokrivaju zonom sve pozicije i dobro blokiraju vanjski šut. Najveći problem su im vratari, Olimpyakos je bio na vrhu Europe dok je rupe krpao naš Pavić, no Grci nemaju golmana tog nivoa, i to im je veliki problem. Što se tiče ljevaka, tu se krpaju, no svakako da je to jedna neobičnost u modernom vaterpolu.

Recept za uspjeh je siguran šut s distance i centarski dvojac Vrlić i Lončar koji moraju odigrati na dosadašnjem nivou.

- Njihovi bekovi ne mogu se nositi s njima dvojicom, zbog toga će ih pokušati zaustaviti plitkom obranom i zonom, ali nije to lako, pogotovo ako nas krene vanjski šut. No ako ne krene kako treba, zna se u momčad uvući nervoza i tu nastaju problemi. Grci nisu reprezentacija na nivou Hrvatske, mi smo bolji plivači, imamo jače centre, bolje šutere i bolje golmane, ali i oni jako brzo napreduju i dižu se, puno ulažu u vaterpolo i rezultati njihovih juniora, koji su bili europski i svjetski prvaci to i te kako potvrđuju. Mi smo kvalitetniji, ali igra se jedna utakmica i treba biti oprezan, u četvrtfinalu nam nitko neće ništa pokloniti, pobjedu treba izboriti.

Četiri dana pauze na velikom natjecanju su specifičnost vaterpola, za neke dobrodošla pauza, za druge razbijanje ritma...

- Na zadnjem Svjetskom prvenstvu imali smo istu situaciju, četiri dana pauze koje smo prekratili prijateljskim ogledom s Talijanima. Teško je reći što je bolje, ali kako se svi bore da dobiju ta četiri slobodna dana, očito to svima odgovara. Nije u pitanju samo fizički umor, koliko psihički. Bez obzira na snagu protivnika, ipak treba odigrati i pobijediti. Stres je to, igra se na ispadanje, svaki protivnik je opasan, i onaj koji bi dobio jednu od deset utakmica može imati svoj dan i može te izbaciti.

Mnogi već gledaju unaprijed, pobjedom protiv Grka momčad Ivice Tucka išla bi na boljega iz susreta Srbije i Španjolske.

- U polufinalu Europskog prvenstva nema lakih protivnika, gotovo da je svejedno s kim ćete igrati. No daleko je još polufinale, poznavajući odnose u našoj momčadi, siguran sam da ni izbornik, ni igrači, ni vodstvo reprezentacije ne gledaju unaprijed. Sve su to profesionalci, prošli su jako puno velikih natjecanja i siguran sam da su svi koncentrirani samo na Grke, a tek nakon toga će se razmišljati o onome što slijedi – zaključio je Šetka.

Koeficijent na pobjedu je 1,30, a Hrvatska je treći favorit za zlato, iza Srbije i Mađarske. Ostali parovi četvrtfinala su: Italija - Crna Gora (15 sati), Srbija - Španjolska (16.30) i Mađarska - Rusija (18).