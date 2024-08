Hrvatska trenerica donijela je Srbiji srebrnu medalju u Parizu. Zbog ljubavi otišla u Beograd

Srbija je osvojila treću olimpijsku medalju, a to je uspjelo taekwondoašici Aleksandri Perišić. Ona je u finalu izgubila od Mađarice Viviane Marton rezultatom 2-0 i tako kući odnijela srebro, prvo nakon dvije zlatne medalje koje su osvojili Novak Đoković i Damir Mikec u paru sa Zoranom Antunović. Zanimljivo, kao i dva osvajača zlata, i Aleksandra ima poveznicu s Hrvatskom.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Naša zlatna olimpijka Matea Jelić je ispričala cijelu priču o svome uspjehu. Kako je reagirala na osvojeno zlato u Tokiju, koliko je trenirala, ali i tko joj je naveći oslonac otkriva u intervjuu. | Video: 24sata/pixsell

Đokovićeva majka je Hrvatica podrijetlom iz Vinkovaca, Mikec je rođeni Splićanin koji je Hrvatsku napustio tijekom Domovinskog rata, a Aleksandrina trenerica dolazi iz Lijepe Naše.

Riječ je o Petri Batuli, bivšoj hrvatskoj taekwondoašici koja se zbog ljubavi preselila u Beograd. Njezin partner Predrag Kovačić također se bavi istim sportom, a vlasnik je i osnivač Taekwondo kluba Azija, u kojem je ponikla srebrna Aleksandra Perišić.

Petra je i sama imala uspješnu natjecateljsku karijeru te je za Hrvatsku osvajala najsjajnije medalje, a uspjehe je nastavila postizati i kao trenerica.

- Aleksandra je u klubu od četvrte godine. Ja, logično, tada još nisam bila trenerica jer sam se još natjecala. Došla sam ovdje zbog ljubavi, preselila sam se u Beograd i počela raditi zajedno sa svojim suprugom. Nakon nekog vremena, Aleksandra i ja smo se, pa recimo, razumjele na više razina i jednostavno smo krenule zajedno, pa što bude, i eto, došlo je do ovoga do čega je sad došlo. To je odnos koji ima puno oscilacija, kao i svaki drugi odnos u životu, ali dobro se razumijemo i mislim da se dopunjujemo jedna drugu i da je to ono što je važno - ispričala je Petra za Telegraf.

Objasnila je kako nema "zle krvi" zbog toga što kao Hrvatica trenira srpske borce.

- Šale uvijek ima, prvenstveno jer smo sa svim trenerima i natjecateljima iz Hrvatske u jako dobrim odnosima. S njima sam veliki prijatelj, a velik broj hrvatskih reprezentativaca redovito dolazi u naš klub na pripreme. Zajedno se pripremamo i uvijek na turnirima bodrimo jedni druge. Tako da ne mislim da tu ima zle krvi ili nečega sličnog, samo su svi jako sretni što sam ja u toj ulozi i pomažemo jedni drugima.

Taekwondo - Women -67kg Quarterfinal | Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Aleksandra je nedavno boravila u Zagrebu.

- Bez obzira na politiku, granice i sve što nam pokušavaju nametnuti, mi s ljudima iz Hrvatske imamo najbolju moguću suradnju i na svim turnirima smo zajedno, zajedno treniramo, pripremamo se i bodrimo jedni druge. Aleksandra je jako dobra s velikim dijelom hrvatske reprezentacije, te cure spavaju s njom kada dođe u Zagreb i to je nešto prekrasno. Mislim da je to najljepše što ovaj sport zapravo nudi - tvrdi Petra.

Olimpijska prvakinja u Tokiju u kategoriji do 67 kilograma bila je Hrvatica Matea Jelić. U kakvim su odnosima?

- Ne znam jesu li njih dvije imale tuomunikaciju, ali kad god vidimo Mateu na turniru, zagrlimo se, sve je okej. Želimo joj sve najbolje u nastavku karijere - zaključila je Petra.