Hrvatska U17: Tu igraju unuk Blage Zadre, sin Darija Šimića

Hrvatska reprezentacija do 17 godina proteklih je dana oduševila na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Europsko prvenstvo 2020. godine u Estoniju. Izabranici Tomislava Rukavine prošetali su se 'Main' rundom, s tri pobjede (Island 3-2, Armenija 3-0 i Škotska 2-1) osvojili maksimalnih devet bodova, prvo mjesto u skupini i plasman u Elitno kolo.

- Odradili smo tri jako dobre utakmice, predstavili se u vrlo lijepom svjetlu, zasluženo osvojili skupinu. Nije bilo jednostavno, skupina na prvu zvuči dosta lagano, ali sve su to respektabilni suparnici - kaže nam izbornik U-17 vrste Tomislav Rukavina, pa nastavlja:

- Island je vrlo dobar u mlađim kategorijama, uostalom oni su se plasirali na posljednje Europsko prvenstvo do 17 godina, a mi nismo. Škotska je kao domaćin bila vrlo nezgodan suparnik, a Armenija je dovela španjolske trenere, oni jako puno ulažu u mlađe selekcije. No, mi smo bili pravi, pa stigli do sve tri pobjede.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL I ova je generacija predvođenja dinamovcima, čak 10 mladih nogometaša iz Maksimira našlo se na popisu reprezentativaca za turnir u Škotskoj...

- To ne treba čuditi, Dinamo je dominantan u ovoj generaciji. Evo, mislim da i sada u prosjeku zabijaju sedam golova po utakmici u našem prvenstvu, tako da je to bio i logičan izbor. Opet, ne smijemo zaboraviti ni druge igrače, bili su tu nogometaši Hajduka, Rijeke, Osijeka, Lokomotive...

Na popisu se nije našao niti jedan igrač iz inozemstva, znači li to da će u budućnosti sve manje igrača iz dijaspore...

- Ma ne, bit će ih još, stvarno ima jako puno naših igrača u inozemstvu. Imamo kvalitetne hrvatske igrače u Bayernu, Stuttgartu, Wolfsburgu, pa i drugim klubovima. No, samo kvalifikacije za U-17 ne ulaze pod Fifine termine, pa ti klubovi teško puštaju svoje igrače za ovakve cikluse.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Hoće li i u ovoj generaciji jednoga dana biti igrača za A vrstu?

- Teško je pričati, to su sve još mladi igrači, ali siguran sam da će ih jednoga dana biti. I ova generacija ima stvarno kvalitetne, talentirane mladiće, dečke koji su i u ovoj dobi veliki profesionalci. Ne treba još nikoga izdvajati, ali trebam istaknuti našeg kapetana Tomislava Duvnjaka koji se ponašanjem i igrama još jednom predstavio kao lider ove generacije.

A u hrvatskoj U-17 vrsti našlo se i nekoliko zanimljivih imena, tu je vratar Mislav Zadro, unuk jednog od junaka Domovinskog rata Blage Zadre, pa i Roko Šimić, sin legendarnog reprezentativca Darija Šimića.

- Evo, tako je ispalo, ali tu ima još poznatih imena. Na kampu je s nama bio i sin Borisa Živkovića koji je također jako talentiran, ali je ipak nešto mlađi od ovih igrača koje smo imali u Škotskoj - završio je Rukavina.