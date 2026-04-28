SP U STOLNOM TENISU

Hrvatska uspješna na otvaranju ekipnog Svjetskog prvenstva

Piše HINA,
Hrvatska uspješna na otvaranju ekipnog Svjetskog prvenstva
Zagreb: Otvoreni trening muške stolnoteniske reprezentacije u sklopu priprema za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice pobijedili su na prvom susretu na Svjetskom prvenstvu. Muškarci su dobili Luksemburg 3-1, a djevojke razbile Argentinu 3-0

Admiral

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija otvorila je nastup na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu 3-1 pobjedom protiv Luksemburga, dok su djevojke porazile Argentinu sa 3-0.

Hrvatski stonotenisači otvorili su SP pobjedom protiv Luksemburga sa 3-1, dok je u drugom susretu iz skupine Srbija pobijedila Katar sa 3-0.

U prvom meču Frane Kojić je izgubio od Maela van Dessela sa 1-3 (12-10, 8-11, 8-11, 8-11). Izjednačio je Tomislav Pucar pobjedom 3-1 (11-7, 9-11, 12-10, 11-5) protiv Luke Mladenovića. Andrej Gaćina je porazio Aarona Sahra sa 3-0 (11-4, 11-9, 11-3), dok je Pucar svladao Van Dessela sa 3-0 (11-4, 11-6, 11-8). U drugom kolu Hrvatska će odmjeriti snage protiv Srbije, a u trećem kolu protiv Katra.

Djevojke su otvorile turnir pobjedom 3-0 protiv Argentine. Bodove za Hrvatsku osvojile su Hana Arapović, Lea Rakovac Ivana Malobabić.

Arapović je pobijedila Anu Codinu sa 3-1 (8-11, 11-9, 11-5, 11-5), Rakovac je slavila sa 3-0 (12-10, 11-8, 11-2) protiv Camile Arguelles, dok je Malobabić bila bolja od Alme Marcial sa 3-0 (11-3, 13-11, 11-5). U drugom susretu Italija je sa 3-0 pobijedila Tursku. U drugom kolu hrvatska ženska vrsta igrat će protiv Italije, a u posljednjem kolu protiv Turske.

