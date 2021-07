Da, Hrvatska je svjetska sportska velesila! To dokazuju i Olimpijske igre u Tokio gdje na svom kontu imamo već šest medalja. A budite sigurni, tu nećemo stati, već ujutro (plov za medalje kreće u 7.33) Tonči Stipanović može Hrvatskoj donijeti još jedno olimpijsko odličje.

Prvu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti 5. kolovoza 1992. godine u Barceloni osigurali su nam Goran Ivanišević i Goran Prpić. Hrvatski tenisači oduševili su sportsku javnost, u četvrtfinalnom obračunu svladali legendarne Indijce Ramesha Krishnana i Leandera Paesa i stigli u polufinale. Dan kasnije od njih je bio bolji južnoafrički par Ferrerira/Norval, pa su se ikone hrvatskog tenisa na koncu okitile broncom.

Samo dan kasnije, 6. kolovoza 1992. godine, Goran Ivanišević je stigao i do bronce u singlu, a to je bio početak prilično uspješne hrvatske olimpijske povijesti. Danas, 19 godina kasnije, Hrvatska na svom kontu ima točno 50 olimpijskih medalja. Od tenisa do tenisa, posljednje dvije osigurali su nam hrvatski teniski parovi.

Hrvatska je u svojoj olimpijskoj povijesti 39 medalja osvojila na ljetnim, a 11 medalja na zimskim Igrama, a naši su se sportaši u Lijepu našu vraćali s 18 zlatnih, 17 srebrnih i 15 brončanih olimpijskih odličja. A nema panike, u Tokiju ćemo ih biti još, svi s nestrpljenjem iščekujemo daljnje nastupe naših vaterpolista, Tina Srbića, Sandre Perković, Tončija Stipanovića...

Daleko najuspješniji hrvatski olimpijac i dalje je Janica Kostelić koja je osvojila šest medalja, četiri zlata i dva srebra. Ivica Kostelić dohvatio je četiri medalje (sva četiri srebra), dok su po tri olimpijska odličja u hrvatskoj povijesti osvojili Valent i Martin Sinković, Damir Martin i Venio Losert.

Hrvatska je u 19 olimpijskih godina dohvatila prvih 50 medalja, no naši sportaši žele još. Pa sretno, razveselite nas još puno puta...

Hrvatska na Olimpijskim igrama

Ukupno 50 medalja

- 39 s ljetnih Olimpijskih igara

- 11 sa zimskih Olimpijskih igara

Olimpijske medalje

- 18 zlatnih medalja

- 17 srebrnih medalja

- 15 brončanih medalja

Najuspješniji hrvatski sportaši na OI

6 - Janica Kostelić (četiri zlata, dva srebra)

4 - Ivica Kostelić (četiri srebra)

3 - Valent Sinković & Martin Sinković (dva zlata, srebro), Damir Martin (dva srebra, bronca), Venio Losert (dva zlata, bronca)

Najuspješnije OI za Hrvatsku

10 medalja - Rio de Janeiro 2016.

6 medalja - London 2012., Tokio 2020.

5 medalja - Atena 2004., Peking 2008.

4 medalje - Salt Lake City 2002. (ZOI)

3 medalje - Barcelona 1992., Torino 2006. (ZOI), Vancouver 2010. (ZOI)

2 medalje - Atlanta 1996., Sydney2000.

1 medalja - Soči 2014. (ZOI)