Hrvatska više nije ni među 20 najboljih liga. U društvu smo Cipra, Švedske i Rumunjske...

Dinamo je u kolovozu ispao iz Lige prvaka i Europske lige pa se plasirao u grupnu fazu Konferencijske lige. Treći rang europskog natjecanja nije baš zadovoljio navijače, ali oni koji gledaju širu sliku vidjeli su u tome priliku za jačanje hrvatskog koeficijenta u Europi koji je potonuo posljednjih godina.

Pokretanje videa ... Slavlje Ballkanija nad Dinamom | Video: Kosovar Football/Twitter

Hrvatska je prije tri godine, zbog sjajnih rezultata Dinama u Europi, imala dva kluba u Ligi prvaka i tri u Europskoj ligi. Rijeka je ispala u skupini, 'modri' došli do četvrtfinala Europske lige, ali od tada je naš koeficijent u drastičnom padu jer samo Dinamo igra grupna natjecanja i samo ga on 'bilda'. No, nije ni hrvatski prvak mogao dovijeka vući. Dinamo gubi, a pati i nacionalni koeficijent.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Porazi od Ballkanija i Viktorije Plzen reflektirali su se i na naš koeficijent u Europi pa smo sada pali na 21. mjesto. Preskočila nas je Poljska, a prijeti nam Cipar. Cijelu tablicu pogledajte OVDJE

Foto: uefa

Srećom, i oni su ostali na samo jednom predstavniku, AEL Limassolu, pa je teško vjerovati da će nas prestići ove sezone. No, ova situacija je zabrinjavajuća jer bi još veće posljedice mogli osjetiti u godinama pred nama. I onaj famozni cilj, 15. mjesto, koje donosi dva kluba u Ligi prvaka, je sve dalje i dalje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modri su u posljednjih pet godina čak triput igrali europsko proljeće. Mnogi su mislili da će to biti slučaj i ove sezone obzirom na protivnike i rang natjecanja, no teški porazi od Ballkanija i Viktorije Plzen doveli su to u pitanje, kao i status Sergeja Jakirovića. Kako god, teški su dani pred hrvatskim prvakom. Moraju obraniti hrvatsku čast, ali i svoj imidž kojeg su godinama gradili.