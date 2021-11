Modrića sam htio odmoriti protiv Malte, ali on to nije želio. Kad on ode, Kovačić će biti kapetan i vođa, a Livakoviću je teško palo što nije branio, no to će mu pomoći, tvrdi Dalić

Kalinić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Barišić - Kovačić, Brozović - Rebić, Pašalić, Perišić - Kramarić. Bila je to, u smiraju slavlja nakon osvojenog srebra i 'zbrajanja žrtava' u vidu igrača koji su se poslije Rusije oprostili, naša projekcija hrvatske reprezentacije za Katar. Tri godine kasnije Zlatko Dalić i dalje je ovdje, a postava se (neznatno) promijenila. Kakvu ćemo, dakle, Hrvatsku gledati u Kataru? Najveća je razlika u odnosu na sve ranije projekcije i prognoze činjenica da je Luka Modrić i dalje ovdje i s 37 godina želi predvoditi "vatrene" na svom osmom velikom natjecanju. - Ja bih Luku dozirao, ali on ne želi. Protiv Malte sam ga planirao odmoriti, nije htio. Pa sam ga želio izvaditi u poluvremenu, ali on je htio igrati još. Sreća je mladim igračima da imaju priliku biti s njim na terenu i u svlačionici i učiti od njega, i o pristupu i o igri - rekao je Dalić pa za Novu TV otkrio: - Nakon što Luka ode, Kovačić će biti kapetan i nositelj! On je najviše iskočio u ovom ciklusu, postao je europski prvak s klubom i spreman je postati vođa momčadi. Šuker i Jarni naslijedili su Bobana, Živković je bio kapetan 18 puta, pa Niko Kovač 43, pa Darijo Srna 68, pa Modrić 50 (i traje). Kovačić ni jednu utakmicu nije počeo s trakom, ispred njega su sadašnji zamjenici Vida, Perišić i Brozović, ali nakon Katara (ili kad već Luka kaže dosta), Dalić je traku, eto, namijenio 'preko reda' Kovi. - Neću odstupati od momčadi koja je iznijela kvalifikacije. Osim igrača koji će se oporaviti od ozljeda i eventualno nekog iz mlade reprezentacije, neću širiti krug - dodao je izbornik. Nema ni zašto! Jer Hrvatska, dojam je, dugo nije imala tako kvalitetna rješenja i takvu konkurenciju na svim pozicijama. Na golu smo uvijek imali jake rezerve, ali jasno se znalo tko je prvi. Ovaj put u deset utakmica kvalifikacija branila su trojica, ni jedan više od šest utakmica, i zapravo se godinu dana prije SP-a ne zna tko ima 'pole position'. - Livaković je bio u maloj krizi i povukli smo riskantan potez, ali uspjelo je. Liviju je teško palo, ali ovo će mu pomoći - uvjerava Dalić. Ivo Grbić je, dakle, kvalifikacije završio kao prvi golman, iako bez ijedne obrane u 180 minuta. Livaković će sigurno biti na popisu, Ivušić se dokazao u dvije rujanske utakmice, a Sluga je vrijedno čekao šansu na svim okupljanjima. Pozivu se opravdano nada i Lovre Kalinić. Prvi put nakon dugo vremena Hrvatska ima dva desna beka top razine: imenjaci Juranović i Stanišić čvrsto drže poziciju i istisnuli su senatora Vrsaljka. Doduše, u klubovima im nije idealno jer mladi Stanišić u velikom Bayernu ulazi s klupe, a Juranović u Celticu zasad igra isključivo - lijevog beka!? Stoperska je pozicija zadnjih godina bila problematična, ali kad u sastavu imate Lovrena, Vidu, Ćaletu Cara i mlade asove Bundeslige Gvardiola i Pongračića, teško je pričati o problemima. Još se kroz U-21 vrstu dokazuje Boško Šutalo, a tu su i pouzdani Škorić i Uremović... Lijevi bekovi su odlični Sosa i Barišić, dok šansu traži i Domagoj Bradarić, a vezni red imamo (po)najbolji na svijetu. Modrić, Brozović i Kovačić su motori Reala, Intera i Chelseaja, tu je Pašalić, a nadiru sjajni mladi Sučić, Toma Bašić, Jakić, Moro... Rakitić? - Često kontaktiram s njim, hvala mu za sve što nam je dao, ali mi se okrećemo mladima - jasan je Dalić, dok je i Raketa, nakon tjedana i mjeseci nagađanja da se vraća, shvatio: - Neću odbiti ako me reprezentacija bude trebala, ali ne računam na to, realnije je ipak da ću u Kataru biti veliki navijač. Na lijevom su krilu Perišić i Oršić, a u 'niskom startu' Biuk i Lovrić, dok su sjajne opcije na desnom krilu Brekalo, Ivanušec i Majer. Rebić? Teško. Dalić ga nije prekrižio, ali zna se koja je jedina ulaznica natrag među "vatrene": isprika. I to ne (samo) Daliću nego i suigračima i navijačima. A ako se nije ispričao čim se ohladio ni dosad... Jedini problem koji izbornik nije uspio riješiti tijekom kvalifikacija je vrh napada. Čolak je jedina prava špica, ali puno su više u vrhu napada igrali Kramarić, Petković i Livaja, koji su svi radije povučeni napadači i često se vraćaju po loptu i sudjeluju u igri više nego u završnici akcija. Nema više Šukera, Eduarda ni Mandžukića, u kvalifikacijama za Katar ni jedan igrač nije zabio više od tri gola, a i ta tri nije zabio ni jedan napadač nego Modrić, Pašalić i Perišić. A to je adut - Roka Šimića! Mladića koji je proslavio 18. rođendan dan nakon što je Modrić napunio 36, a briljira u Lieferingu, Salzburgovoj momčadi u Ligi prvaka mladih i našoj U-21 reprezentaciji baš kao 'killer' u šesnaestercu. U kvalifikacijama je Dalić koristio čak 33 igrača i četiri sustava igre, pokušat će, rekao je, uigravati i onaj s trojicom braniča kao jednu od opcija za Katar. Svih deset su u kvalifikacijama odigrali tek Perišić, Vlašić i Pašalić, po devet Brozović i Kramarić, po sedam Modrić, Kovačić, Juranović, Livaja i Oršić. A najviše su minuta na terenu bili Broz (759) i Perišić (722), pa nakon njih Juranović (570), Kramarić (569), Vlašić (567), Pašalić (547)... Tu su, dakle, igrači koje je iskušao u kvalifikacijama i najuži krug onih koji bi za Katar mogli konkururati iz mlade vrste. Pa kad dodamo igrače koji su ispali iz kadra zbog ozljeda, poput Pjace, Roga i Jedvaja, dolazimo do 35 imena. Od koji će u Katar samo 23. I da se na kraju još malo vratimo na našu projekciju momčadi za Katar iz perspektive 2018. godine. Tada su se kao kandidati za SP 2022. nazirali i Posavec, Letica, Fran Karačić, Matej Mitrović, Benković, Antonio Milić, Katić, Krovinović, Radošević, Šunjić, Ćorić, Halilović i Šego, ali i tada smo predvidjeli da će Hrvatska najtanja biti u vrhu napada. Santini, Perica i Čop nisu se razvili u klase za "vatrene"...