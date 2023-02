Hrvatske košarkašice gostuju kod snažne Srbije: Ma možemo im parirati, idemo ih srušiti!

Nakon dvije pobjede zaredom protiv Bugarske, hrvatske košarkašice osigurale su drugo mjesto u kvalifikacijskoj skupini, no hoće li ono biti dovoljno za plasman na Europsko prvenstvo u Sloveniji i Izraelu... Hrvatice u četvrtak od 18 sati igraju protiv Srbije posljednje kolo kvalifikacija. Protivnik nije mogao biti teži. Aktualne europske prvakinje i polufinalistice Olimpijskih igrača u Tokiju.

Dok je izbornik Stipe Bralić razmišljao kako stvoriti probleme jednoj od najjačih svjetskih reprezentacija, došle su nove nevolje. Najbolja hrvatska košarkašica Ivana Dojkić zbog ozljede propustit će utakmicu protiv Srbije, kao i Nina Dedić te Tina Periša. Unatoč ozljedi, za vikend su igrale u svojim klubovima, što cijelu stvar čini još čudnijom. No, kako god bilo, nemoguća misija postala je još teža.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Situacija u skupini je takva da je Hrvatska osigurala drugo mjesto, a eventualnom pobjedom protiv Srbije imali bi siguran plasman jer iz osam skupina dalje idu četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije. U slučaju minimalnog poraza sve ovisi o rezultatima utakmica u ostalim skupinama. U prvoj utakmici u Zaboku srpske košarkašice slavile su 84-66.

Utakmicu su najavile kapetanica Ana-Marija Begić i Matea Tadić te izbornik Stipe Bralić.

- Osobno očekujem vrlo tešku i borbenu utakmicu od samog početka. To su protivnice koje imaju reputaciju fizičke snage. Ne predaju se od prve do zadnje minute, ne posustaju bez obzira na rezultat. Igranje u gostima također otežava situaciju, no nikada se ne zna što se može dogoditi. Nadam se da ćemo odmah u utakmicu ući spremno, odlučno, 'potući se' pa vidjeti kako će to završiti - rekla je Begić dan uoči utakmice, dok je Matea Tadić dodala:

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Svakako nije jednostavna situacija, mi smo u skupini s tri ekipe, a jedna od tih je Srbija koja je uvijek dobra na svim natjecanjima. No, ja ne bih na to gledala tako, mi jednostavno idemo na pobjedu pa ćemo vidjeti. Smatram da trebamo ići s takvim mentalitetom. U prvoj utakmici sa Srbijom u Zaboku nismo dobro odgovorile s obranom i skokom, no ako riješimo te dvije stvari, smatram da možemo parirati. Atmosfera je u reprezentaciji odlična, svim curama odgovara dolazak u Hrvatsku iz drugih država u kojima igraju, pričati svoj jezik, biti sa suigračicama iz reprezentacije. Što se kratkog vremena za pripremu utakmice tiče - tako je uvijek i već smo naviknute na tu situaciju.

Kako zaustaviti Srbiju, pitanje je za izbornika.

- Odradili smo ukupno pet treninga u Zagrebu. Dojmovi su dobri, cure su se trudile, vrijedno su radile, no to je doista kratak period. Dođe 14 cura iz 14 različitih klubova i treba posložiti igru u dva dana, ali napravili smo maksimalno koliko možemo. Nemamo veliki broj promjena u odnosu na zadnju utakmicu protiv Bugarske u Vukovaru. Nadam se čvrstoj utakmici, iako znamo da igramo protiv reprezentacije koja je izuzetno jaka, aktualne su prvakinje Europe, četvrtfinalistice Svjetskog prvenstva i polufinalistice Olimpijskih igara. To dovoljno govori o kvaliteti te reprezentacije i težini na europskoj i svjetskoj sceni - rekao je Stipe Bralić.

Prijenos utakmice je u četvrtak od 18 sati na SK1.

POPIS 12 REPREZENTATIVKI – KVALIFIKACIJE ZA EUROPSKO PRVENSTVO, VELJAČA 2023.

ANDRIJANA CVITKOVIĆ – Lointek Gernika Bizkaia, Španjolska

MATEA TADIĆ – Mithra Castors Braine, Belgija

ANA-MARIJA BEGIĆ – Allianz Geas S.S.Giovanni, Italija

MIA MAŠIĆ – trenutačno nema klub

SHAVONTE ZELLOUS – Cankaya Spor club, Turska

ANA VOJTULEK – BEAC Ujbuda, Mađarska

SARA BORIĆ – PF Umbertide, Italija

CARMEN MILOGLAV – ŽKK Ragusa

ANĐELA STRIZE – ŽKK Medveščak

ANA MANDIĆ – Pieštanské Cajky, Slovačka

IVA SLONJŠAK – Saint Amand Hainaut Basket, Francuska

PATRICIA BURA – Lointek Gernika Bizkaia, Španjolska

