Hrvatske košarkašice pobijedile Bugarsku 19 razlike u Vukovaru

Hrvatska je u trećoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo za žene 2023 ubilježila pobjedu protiv reprezentacije Bugarske s 93-74 u Vukovaru.

Gošće iz Bugarske brzom su akcijom šokirale Hrvatsku i povele 5:0, no trica Ive Slonjšak bila je uvod u hrvatsku seriju do vodstva od 8-5. U brzoj igri i nadtrčavanju Bugarke su ponovno izborile seriju pogodaka do rezultata 8-12. Ostatak prve dionice igra se klasičnom koš za koš ujednačenošću uz lijepe akcije Ane Marije Begić i Ive Slonjšak. Ipak, Karina Konstantinova tri sekunde do kraja prve četvrtine ubacuje tricu pa se na mali odmor odlazi s +5 za bugarsku reprezentaciju (24-29).

Kapetanica Begić povratkom na parket odmah ubacuje koš za smanjenje zaostatka i vraća napetost u kojoj svaki posjed lopte znači i moguće ponovno vodstvo. Mini serija Hrvatske od 30-33 do 35-33 otvorila je mogućnost potencijalnog odvajanja, no dva vezana promašaja hrvatske reprezentacije uz, u tom trenutku, osjetno bolju preciznost šuta Bugarske, omogućila su nastavak potpune izjednačenosti. Hrvatska je zatim preuzela kontrolu utakmice i od 39:40 stigla na psihološki puno ugodnijih 51-42 ponajviše zahvaljujući igri Patricije Bure i hrvatske Amerikanke Shavonte Zellous.

Bura je u prvom poluvremenu ubacila 13 poena, Begić 12 (uz 6 skokova), Slonjšak 11, Zellous 9, a valja istaknuti i brzu Mateu Tadić koja je uz 4 poena upisala 5 asistencija. U drugom poluvremenu Hrvatska strpljivo održava i povećava prednost, a nakon tri minute već se broji i +15 (62-47) za izabranice Stipe Bralića. Ipak, nakon trice Šarenkapove za 63-53, hrvatski izbornik zove na minutu odmora i uspješno prekida rast bugarske reprezentacije pa se u posljednju četvrtinu ulazi pri rezultatu 67-56.

Bugarska u posljednjoj dionici radi pritisak preko cijelog terena kako bi došla do prilike koja bi je približila povratku u igru, pogotovo imajući u vidu kako im je ova utakmica bila posljednja šansa da izbjegnu dno tablice skupine. No, Hrvatska također ima plan odlaska na Europsko prvenstvo i ne ustupa ni milimetar, a dobru hrvatsku obranu predvodi sjajna Patricia Bura.

Hrvatskoj je važan svaki poen jer četvero najboljih drugih po skupinama, osim samih pobjednika skupina, putuje na Europsko prvenstvo pa je više nego dobrodošla trica Zellous šest sekundi do kraja za konačan rezultat od 93:74. Naime, u skupini s Hrvatskom i Bugarskom još su i aktualne europske prvakinje iz Srbije pa iako Hrvatskoj još predstoji utakmica sa susjedama u veljači iduće godine, najizglednije je da će ipak zauzeti drugo mjesto u skupini.

Kapetanica Ana-Marija Begić je povela primjerom i postigla velikih 27 poena uz 10 skokova. Double-double učinak je imala i Patricia Bura s 19 poena, 11 skokova i 4 blokade. 19 poena je ubacila i Zellous. Iva Slošnjak je dodala 13, a Matea Tadić 11 poena uz 9 asistencija.

- Pobijedili smo s visokih 19 razlike. Bugarska je izuzetno dobra ekipa, jako dobro trče, šutiraju za tri poena, a i pogodile su puno toga. Nama nedostaje vanjskih igračica, na poziciji playmakera Matea Tadić nam je iznijela cijelu utakmicu, iako se ozlijedila na treningu i bilo je upitno hoće li uopće nastupiti. Tu nam je nedostajao malo jači ritam igre. S druge strane, loše smo šutirali za tri poena i imali smo puno promašenih zicera. Bugarke su vrlo neugodne, igraju s četiri vanjska igrača i sedam, osam cura dobro trči, no teško je složiti u četiri dana vrhunsku obranu. S obzirom na tijek utakmice, praktički smo podigli razliku u posljednje tri minute. Jako se osjetilo da smo tanki na poziciji playmakera, no niže su od nas i tu prednost u visini smo koristili u reketu s Burom i Begić. Zellous nam je sa svojim iskustvom također pomogla. Ostvarili smo visoku pobjedu protiv iskusnih Bugarki - rekao je izbornik Stipe Bralić, a kapetanica Ana-Marija Begić je dodala:

- Iskreno, ja sam vidjela utakmicu i s 30 razlike jer smo puno bolje od njih, ali smo ušle previše nervozno u utakmicu, previše smo ih respektirale i dale smo im da se razigraju. Jako smo dobar kolektiv i uspjele smo jedna drugu dignuti i skupiti, na kraju završiti s ovoliko razlike. Mogle smo bolje, ali ovo je nova ekipa i nove su igračice, dok njima nisu bile četiri najbolje iz prethodnog ciklusa. Jedna velika škola i jedna velika lekcija za dalje.

Povratnica u hrvatsku reprezentaciju Shavonte Zellous.

- Odlična ekipna pobjeda. Igrale smo zajedno vrlo dobro jer su Bugarke odlična ekipa. Lijepo je biti ponovno u reprezentaciji, a mi smo sretne jer smo pobijedile." Bugarski izbornik Stefan Mihaylov: "Čestitam Hrvatskoj. Dobro su igrale, mi nismo još spremni za ovakav nivo utakmice, ali igrajući protiv Hrvatske i Srbije napravili smo korak dalje.

Reprezentativka Bugarske Borislava Hristova.

- Prije svega, želim čestitati igračicama Hrvatske. Igrale su jako dobru košarku. Dobro smo ušle u utakmicu i bile smo jako motivirane. S vremenom nismo mogle zaustaviti igračice u reketu. Ponosna sam na cure jer smo se borile. Nastaviti ćemo se truditi.

