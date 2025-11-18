Obavijesti

PO POVRATKU IZ PODGORICE

Hrvatske navijače maltretirala BiH granična policija: 'Pretresali su nas, vadili stvari, provocirali'

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon sat i pol zadržavanja bez ikakve osnove pustili su nas, dajući nam do znanja da su to učinili zbog onoga što se događalo u Podgorici za vrijeme utakmice, ispričao nam je navijač

Hrvatski navijači iz Posušja na povratku s utakmice “vatrenih” i Crne Gore u Podgorici doživjeli su neugodnosti na granici. Bosanskohercegovačka granična policija zaustavila je skupinu gostujućih navijača na graničnom prijelazu i ponašala se prema njima poprilično neprofesionalno.

Kada su došli na granični prijelaz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, policajac iz BiH odmah ih je sve izbacio iz kombija sa stvarima, naredio pretres osobnih stvari i kufera te ih je jednog po jednoga uvodio u ured i tamo pretresao osobne stvari iz džepova. U pretres stvari policajci su uključili i pse tragače.

Foto: Čitatelj 24sata

⁃ Bio je izuzetno neugodan, provocirao ih je pitanjima što su radili u Crnoj Gori, zbog čega im je kombi neuredan, pregledavao fotografije i videa u mobitelu koje su snimali. Nakon sat i pol zadržavanja bez ikakve osnove pustio nas je, dajući nam do znanja da je to učinio zbog onoga što se događalo u Podgorici za vrijeme utakmice, iako mi nismo ultrasi nego ozbiljni ljudi, obični navijači koji vole i prate svoju reprezentaciju po cijelom svijetu - ispričao nam je navijač.

Foto: Čitatelj 24sata

U Crnoj Gori hrvatski navijači doživjeli su izuzetno dobru dobrodošlicu koju nije zasjenio niti izolirani incident kada su u nedjelju napali kombi s hrvatskim registarskim oznakama. "Vatreni" su imali podršku oko četiristo navijača koji su stigli autobusima, dok su neki od njih putovali i u osobnom aranžmanu. Iako prelazak crnogorske granice nije predstavljao problem, naši navijači naišli su na neočekivane provjere na bosanskohercegovačkoj.

