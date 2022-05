Evo gdje gledati novi film o 'vatrenima': Krema hrvatskog nogometa stigla na premijeru

Sve je krenulo one predivne večeri 1990. godine na Maksimiru kada je hrvatska nogometna reprezentacija protiv SAD-a odigrala svoju prvu službenu utakmicu. U Engleskoj 1996. godine predstavili smo se na međunarodnoj sceni, dvije godine u Francuskoj na SP-u pokazali tko je i što je Hrvatska, a 2018. godine u Rusiji doživjeli vrhunac osvojivši srebro. Priča popločana znojem, trudom i teškim preprekama, ali u konačnici rezultirana uspjehom.

Mnogima je fascinantno i nepojmljivo kako se jedna tako mlada država vrlo brzo prometnula u jednu od najvećih nogometnih nacija pa je priča o hrvatskoj reprezentaciji završila na velikom platnu.

Hrvatski nogometaši su od samih početaka sudjelovali u razvoju imidža i identiteta naše domovine promoviravši je u svijetu. Nogomet u Hrvatskoj nije samo sport. On je ujedinio Lijepu našu tijekom strašnih 90-ih kada se Hrvatska borila za neovisnost. Uspjesi i ohrabrujući govori naših nogometaša koji su na sve načine pomagali, dali su hrabrim borcima vjeru, nadu i snagu da mogu odvesti Hrvatsku do neovisnosti.

Tu posebnu vezu te odnos nacije i nogometaša ovjekovječio je redatelj Louis Myles koji je pod okriljem Fife napravio dokumentarni film „Hrvatska: Definiranje nacije“, čija je premijera zakazana baš na 30. svibnja, Dan državnosti. Film možete pogledati OVDJE.

O uspjehu hrvatskog nogometa koji je imao utjecaj na sportski i politički razvoj Hrvatske, u filmu govore brojni bivši i sadašnji hrvatski reprezentativci koji su postali simbol tog razdoblja u nogometnoj i političkoj povijesti Hrvatske. Među njima su Zvonimir Boban, Slaven Bilić, Luka Modrić, Igor Štimac, Zlatko Dalić... Film daje prikaz kako je moć nogometa pomogla ujediniti hrvatsku naciju tijekom borbe za slobodu 1990-ih.

Na premijeru filma u Kaptol Boutique Cinemu stigle su mnoge poznate osobe iz hrvatskog sportskog života, naravno, predvođeni našim slavnim nogometašima koji su branili dres Lijepe naše i aktualnim članovima hrvatske reprezentacije uz izbornika Zlatka Dalića.

- Sudjelovao sam u snimanju filma. Što očekujem? Nisam vidio puno toga, očekujem puno i jako se veselim. Nogomet je jako puno utjecao na hrvatsku državu. Ali ne samo i nogomet, svi oni počeci, Ivaniševićevi uspjesi, uspjesi košarkaša i rukometaša na Olimpijskim igrama su pridonijeli imidžu naše države u svijetu. Ja se kreće mu nogometnom svijetu pa su više primjećivali hrvatsku kroz nogometni svijet. Kad je bio rat 90-ih svi su znali tko je i što je Hrvatska. Sportom smo popularizirali državu, stvorili emocije i priče. Sjećam se da sam prijateljsku Hrvatske i Argentine 1994. godine na Maksimiru gledao uživo. Tata me ostavio doma kad je bio Mundijal 1998., polufinale i četvrtfinale SP-a sam gledao. Imao sam dres Roberta Prosinečkog - rekao je Niko Kranjčar.

Dario Šimić je za reprezentaciju debitirao 1996. godine te je skupio čak sto nastupa.

- Za mene je to bio san. Svi su ti igrači su za mene bili idoli, teško mi je bilo i zamisliti da bi mogao igrati s njima, to se 1996. obistinilo, pa i 1998. u punom mahu kada sam bio standardni član. Ja sam bio jedan od mlađih, nisam bio svjestan što to znači, kako je vrijeme odmicalo, vidio sam koliko je to značilo za hrvatsku, koliko je bilo važno. Ponosan sam na to - rekao je Šimić.

Na premijeru filma stigli su bivši izbornici Slaven Bilić i Miroslav Ćiro Blažević koji su se srdačno pozdravili pa nekoliko minuta proveli u ugodnom razgovoru. Nakon toga se neuništivi Ćiro pojavio ispred novinara.

- Baš se dogodilo da na Dan državnosti imamo premijeru filma. Mislim da je to slučajno. Ali imamo puno razloga da budemo sretni, u ovom proslavljenom dobu mislimo na one i evociramo istinu da je sport u mnogome učinio da se afirmira ova mlada domovina. Još jedanput više da priznamo i da dam kompliment svim sportašima koji osim patriotskog naboja da afirmiraju zemlju čine da prave i mostove, da se ne svađamo, da budemo ono što civilizirani svijet nalaže. Da bacimo sve primitivno da ne dolazi do gluposti, najveće gluposti na svijetu, a to je rat - rekao je Ćiro.

I on je imao veliki udio u stvaranju kulta reprezentacije.

- Ponosan sam jer nisam bio svjestan koliko je važan sport u počecima Hrvatske. Tuđman mi je rekao da bismo mi mogli biti nosioci naboja ako napravimo rezultat i oni su to imali kao najveći motiv da promoviraju svoju domovinu. Došli smo kao anonimci, a onda su svi pričali o Šukeru i Bobanu. Postali smo najsportskija nacija na svijetu. Sportaši mire i prave mostove i tako smo se ponašali. Bili smo peti u Europi i treći na svijetu, to je za mladu državu, koja nije imala reputaciju moći uz tradicionalne velikane Španjolsku, Njemačku, Englesku… i nadmašili smo ih. A Rusija je bila potvrda da smo vrhunski. I da je Dalić izvanserijski izbornik.

Među okupljenima bio je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Imat ću priliku sada prvi u svijetu pogledati ovaj film. Drago mi je što smo na današnji dan organizirali premijeru. Hrvatska reprezentacija predvođena, Boban, Šukerom i ostalima pridonijela je pisanju povijesti 90-ih i predstavljali su Hrvatsku u svijetu. Veseli me što će danas s nama biti i reprezentativci, puno njih se nije ni rodilo kada je nastala reprezentacija. Imat će priliku dosta toga naučiti, a mi stariji ćemo se prisjetiti. Ja vjerujem da kada vide to sve da će ih motivirati, to daje snagu hrvatskoj reprezentaciji to domoljublje. Drago mi je što će to osjetiti i vidjeti. Od samostalnosti postoji naboj hrvatske reprezentacije, to ih drži na okupu. Uz svu kvalitetu, potrebno je jedno zajedništvo za rezultat - rekao je Kustić uoči premijere.

I onda šlag na kraju. Uz svu nogometnu kremu koja se okupila, pred sam početak filma stigao je i izbornik Zlatko Dalić zajedno s reprezentativcima koji su netom prije filma odradili trening.

- Veselim se ovome filmu. Znamo koliko je hrvatski nogomet doprinio da se stvori imidž Hrvatske u svijetu, pogotovo 1998. kada je bio početak stvaranja države. Stigla je ta svjetska bronca, cijeli svijet je vidio što je Hrvatska. Ta generacija je i nama bila veliki motiv 2018. godine kada smo osvojili srebro. Ako netko do tada nije znao za našu državu, tada je doznao. Veselim se filmu, mislim da su sport i nogomet doprinijeli stvaranju imidža Hrvatske, znam samo koliko je reprezentacija probudila taj nacionalni naboj osvojivši srebro i to ima veliki značaj za hrvatski narod. No, ono što ja uvijek ističem je taj faktor zajedništva koji imamo, a to će film pokazati. Gdje sam gledao SP u Francuskoj? Prve tri utakmice gledao sam uživo, a ostalo na televiziji jer sam bio na pripremama s klubom - rekao je izbornik Dalić.

Ante Budimir je 1998. godine bio dječak, a scene iz Francuske urezale su mu se u sjećanje.

- Kao klinac sjećaš se tih trenutaka, a moja prva sjećanja su na tu broncu. Na tome su se izgradili temelji hrvatskog nogometa, bilo je prekrasno. Ja sam nosio Šukerov dres s brojem 9, za njega su se svi borili. Da, ja sam se izborio za njega i ponosan sam, to je bio san svakog djeteta koje je gledalo tu generaciju.

Za razliku od nekih reprezentativaca koji su tada bili jedva rođeni, i Borna Barišić gledao je reprezentaciju u Francuskoj i sanjao jednog dana zaigrati za nju.

- Imao sam šest godina i sjećam se tih dana, kod kuma sam gledao utakmice, farbali smo se, šminkali, navijali i bili sretni. Naš je nogomet uvelike utjecao na prepoznatljivost Hrvatske diljem svijeta, a 1998. bio je početak toga. Kasnije je i ovo što smo napravili u Rusiji utjecalo na državu - rekao je Barišić.

Hrvatska lola Ivica Olić dao je veliki obol u reprezentaciji. Skupio je 104 nastupa, debitirao 2002. i svijetu se predstavio golom u pobjedi nad Italijom.

- Nogometna je reprezentacija utjecala na hrvatsku državu, naši su počeci povezani s nogometom. Bilo je teško, ratno vrijeme i počeli smo koristiti nogomet za svoje snove. Imali smo uzore u djetinjstvu u sportu. Meni je nezaboravno bilo 1996. i 1998. i sanjao sam da ću jednog dana imati priliku igrati s njima. Meni su Bokšić i Šuker bili sve i njih sam najviše gledao i imao njihove postere u sobi - rekao je Olić.

Film će biti dostupan na FIFA+ na svim web i mobilnim uređajima.

