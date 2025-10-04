Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026.
IGRAT ĆE U ŠVEDSKOJ
Hrvatske odbojkašice saznale protiv koga će igrati na Euru!
Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija igrat će u skupini D na Europskom prvenstvu sljedeće godine sa Švedskom, Crnom Gorom, Italijom, Francuskom i Slovačkom, odlučeno je na ždrijebu u Bariju.
Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026.
Osim Švedske, domaćini kontinentalnog natjecanja bit će Turska, Azerbajdžan i Češka. Osmina finala i četvrtfinale igrat će se u Turskoj (Istanbul) i Brnu (Češka), a polufinale i mečevi za medalje također će se igrati u Istanbulu u Turskoj.
- Skupina A (Istanbul): Turska, Latvija, Poljska, Njemačka, Slovenija, Mađarska
- Skupina B (Brno): Srbija, Češka, Austrija, Ukrajina, Bugarska, Grčka
- Skupina C (Baku): Azerbajdžan, Portugal, Nizozemska, Belgija, Rumunjska, Španjolska
- Skupina D (Göteborg): Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka
