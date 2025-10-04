Obavijesti

Sport

Komentari 0
IGRAT ĆE U ŠVEDSKOJ

Hrvatske odbojkašice saznale protiv koga će igrati na Euru!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatske odbojkašice saznale protiv koga će igrati na Euru!
3
Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026.

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija igrat će u skupini D na Europskom prvenstvu sljedeće godine sa Švedskom, Crnom Gorom, Italijom, Francuskom i Slovačkom, odlučeno je na ždrijebu u Bariju. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji 02:32
Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji | Video: 24sata/reuters

Hrvatska će utakmice grupne faze igrati u švedskom Goeteborgu, a Europsko prvenstvo na rasporedu je od 21. kolovoza do 6. rujna 2026.

Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osim Švedske, domaćini kontinentalnog natjecanja bit će Turska, Azerbajdžan i Češka. Osmina finala i četvrtfinale igrat će se u Turskoj (Istanbul) i Brnu (Češka), a polufinale i mečevi za medalje također će se igrati u Istanbulu u Turskoj.

  • Skupina A (Istanbul): Turska, Latvija, Poljska, Njemačka, Slovenija, Mađarska
  • Skupina B (Brno): Srbija, Češka, Austrija, Ukrajina, Bugarska, Grčka
  • Skupina C (Baku): Azerbajdžan, Portugal, Nizozemska, Belgija, Rumunjska, Španjolska
  • Skupina D (Göteborg): Švedska, Crna Gora, Italija, Francuska, Slovačka
     

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja
VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!
TEŠKO IZBORENA POBJEDA

VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!

Vukovarci su od 25. minute igrali s igračem manje, ali svejedno su u prvom poluvremenu bili bliže pogotku. Pukštas je golom spasio Splićane i to četvrtim ove sezone, čime je postao najbolji strijelac Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025