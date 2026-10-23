U subotu će ove dvije reprezentacije još odigrati i trening susret u Prelogu koji će biti zatvoren za javnost
PRIJATELJSKA UTAKMICA
Hrvatske rukometašice izgubile od Rumunjske u Koprivnici
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Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je sa 32-34 od Rumunjske u prijateljskom susretu u Koprivnici.
Dejana Milosavljević s devet golova bila je najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok je jednako uspješna kod Rumunjske bila Julija Dumanska.
U subotu će ove dvije reprezentacije još odigrati i trening susret u Prelogu koji će biti zatvoren za javnost.
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