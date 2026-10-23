Hrvatske rukometašice izgubile od Rumunjske u Koprivnici

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je sa 32-34 od Rumunjske u prijateljskom susretu u Koprivnici.

Dejana Milosavljević s devet golova bila je najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok je jednako uspješna kod Rumunjske bila Julija Dumanska.

U subotu će ove dvije reprezentacije još odigrati i trening susret u Prelogu koji će biti zatvoren za javnost.