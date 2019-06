'Hrvatski' Austrijanci pobijedili mlade Srbe, Wolfu pukla noga

Sascha Horvath i Hannes Wolf srušili su mladu reprezentaciju Srbije u Trstu (2-0) u prvoj utakmici skupine B na U21 Europskom prvenstvu. Mladi 'orlovi' su sad u nezavidnoj poziciji te bodove za prolazak skupine moraju tražiti protiv jakih Nijemaca i solidne Danske, a ni to im ne garantira prolazak skupine.

Podsjetimo, u austrijskoj reprezentaciji igraju još i Ljubičić, Grbić, Marešić, Kvasina, Gluhaković koji su hrvatskih korijena.

Iako su Srbi od starta imali posjed, Austrijanci su bili mnogo opasniji. U 37. minuti došli su i do prednosti nakon što su s(p)retno zabili za 1-0. Lopta se nakon udarca Austrijanca odbila do njihovog igrača na sedam metara od gola koji je pogodio stativu, a zatim je na 'odbijanac' natrčao Wolff i zabio za vodstvo Austrije.

Srbi su u nastavku pokušavali dalekometnim udarcima ili glavom nakon ubačaja, a najbliži je bio Radonjić u 72. minuti kad je nakon centaršuta promašio cijeli gol. Samo tri minute kasnije stigao je novi hladan tuš za Srbe. Nakon pregledavanja snimke, sudac Ekberg pokazao je crveni karton Jovanoviću zbog starta na strijelcu prvog gola. Tada je Wolffu pukla noga.

🤢🤮 Hannes Wolf has just snapped his leg completely accidentally in the Serbia vs Austria U21 game and VAR has ruled it to be a red card just because his leg is broken. 🤢🤮 pic.twitter.com/Hev0uKxFmQ