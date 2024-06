Hrvatski borac utišao prepunu beogradsku Arenu: 'Htio mi je slomiti ruku, ali prejak sam'

Spušten je zastor na FNC 17 priredbu u beogradskoj Štark Areni. Na fenomenalnoj priredbi nastupio je i jedan hrvatski borac. Francisco 'Croata' Barrio (34 godine, 13-4) pobijedio je jednoglasnom sudačkom odlukom Dušana Džakića (37, 23-13). Utišao je argentinsko-hrvatski majstor mješovite borbe dvoranu koja ga je dočekala na nož. Borba je bila do 73,5 kg.

Džakić se u kavez vratio nakon pet godina, prepun motiva, budući da je Barrio na FNC-u 13 u beogradskom Pioniru u studenom u drugoj rundi "ugušio" njegovog klupskog kolegu, Vasu Bakočevića.

- Džakić je imao sjajnu taktiku. Bio je konstantno blizu svog kuta kako bi lakše mogao slušati upute. Jako me umorio. Pokušao mi je nekoliko puta uhvatiti kimuru, ali to kod mene ne prolazi. Prejak sam. Možeš mi jedino slomiti ruku, predati neću. Znao sam da će biti spreman, ali iznenadilo me kako je slušao upute svog kuta, kao na igrici. Dali su mu iz kuta sjajne savjete - kazao je Barrio.

Sunaslovna borba ponudila je okršaj za pojas u velter kategoriji (-77 kg). U okršaju dvojice srpskih boraca, pojas je obranio Nikola Joksović (29, 15-0). Gušenjem u drugoj rundi svladao je Stefana Negucića (30, 11-2).

- Istekao mi je ugovor s FNC-om. Sad je vrijeme da vlasnik Dražen Forgač podeblja ugovor. Razgovarat ćemo. Tko zna, možda je vrijeme i za najjaču MMA organizaciju (UFC, op. a.) - rekao je nakon borbe Joksović.

Atmosfera je kulminirala u glavnoj borbi večeri. Čak 17.000 gledatelja uživalo je u brutalnom okršaju teškaša. Srbin Darko Stošić (32, 21-6), nekoć učenik Mirka Filipovića, pobijedio je tehničkim nokautom u prvoj rundi Slovenca Mirana Fabjana (39, 4-3).

Fabjan je, u početku meča, zauzeo centar oktogona i desnim direktom rušio Stošića. Srpski borac se pridigao, a slovenski 'Rocky' instantno ga je poslao u novi nokdaun. Stošić se ponovno digao, vidno uzdrman, a Fabjan je nastavio vršiti pritisak. Stošić se uspio pribrati, vidio je da je vrag odnio šalu pa je srušio Slovenca i završio ga ground n' poundom.

- Znate da sam uvijek realan i da uvijek govorim istinu tako da moram reći da je ‘Rocky‘ najjači udarač s kojim sam radio. Nitko me nikada u životu, ni na treningu, ni na meču, nije ovako dva puta bacio u nokdaun. ‘Rocky‘, imaš moje poštovanje - rekao je Stošić nakon borbe.

Svi rezultati

Darko Stošić (21-6) - Miran Fabjan (4-3) - teška kategorija (-120 kg): pobjeda Stošića tehničkim nokautom u prvoj rundi

(21-6) - Miran Fabjan (4-3) - teška kategorija (-120 kg): pobjeda Stošića tehničkim nokautom u prvoj rundi Francisco Barrio (13-4) - Dušan Džakić (23-13) - dogovorena kategorija (-73,5 kg): pobjeda Barrija jednoglasnom sudačkom odlukom

(13-4) - Dušan Džakić (23-13) - dogovorena kategorija (-73,5 kg): pobjeda Barrija jednoglasnom sudačkom odlukom Nikola Joksović (15-0) - Stefan Negucić (11-2) - za pojas prvaka velter kategorije (-77 kg) - pobjeda Joksovića gušenjem u drugoj rundi

(15-0) - Stefan Negucić (11-2) - za pojas prvaka velter kategorije (-77 kg) - pobjeda Joksovića gušenjem u drugoj rundi Vaso Bakočević (5-0) - Alexandre Ribeiro (0-1) - boks bez rukavica (-77 kg) - pobjeda Bakočevića sudačkom odlukom

(5-0) - Alexandre Ribeiro (0-1) - boks bez rukavica (-77 kg) - pobjeda Bakočevića sudačkom odlukom Marko Bojković (6-0) - Julio Pereira (11-5) - laka kategorija (-70 kg): pobjeda Bojkovića tehničkim nokautom u prvoj rundi

(6-0) - Julio Pereira (11-5) - laka kategorija (-70 kg): pobjeda Bojkovića tehničkim nokautom u prvoj rundi Jovan Marjanović (9-2) - Brad Wheeler (18-15) - velter kategorija (-77 kg): pobjeda Marjanovića nokautom u prvoj rundi

(9-2) - Brad Wheeler (18-15) - velter kategorija (-77 kg): pobjeda Marjanovića nokautom u prvoj rundi Marina Spasić (5-0) - Marina Nica (5-3)* - slamka kategorija (-52,2 kg): pobjeda Spasić tehničkim nokautom u prvoj rundi

(5-0) - Marina Nica (5-3)* - slamka kategorija (-52,2 kg): pobjeda Spasić tehničkim nokautom u prvoj rundi Aleksandar Vukosavljević (2-0) - Andrija Stojiljković (5-4) - dogovorena kategorija (-81 kg): pobjeda Vukosavljevića nokautom u prvoj rundi

(2-0) - Andrija Stojiljković (5-4) - dogovorena kategorija (-81 kg): pobjeda Vukosavljevića nokautom u prvoj rundi Vojislav Simičić (2-0) - Jan Vaclavek (3-1) - bantam kategorija (-61 kg): pobjeda Simičića tehničkim nokautom u drugoj rundi

*Pad vage