<p>Ovih se dana opet prisjećamo pohoda <strong>hrvatske nogometne reprezentacije</strong> na srebro na Svjetsko prvenstvo u Rusiji prije dvije godine, a dva dana uoči godišnjice finala izraelski klub <strong>Hapoel Be'er Sheva</strong>, koji je prije dvije godine igrao protiv Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kao da je "vatrenima" htio odati počast na tom uspjehu.</p><p>Pa se u finalu kupa, u kojem je pobijedio <strong>Maccabi Petach Tikvu</strong> 2-0, pojavio u garnituri koja neodoljivo podsjeća na prvu garnituru hrvatske reprezentacije. Ne samo da je istoga dizajna poput aktualne garniture Barcelone, već ima i potpuno iste boje.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kako bi mogao izgledati novi hrvatski dres</b></p><p>Crveno-bijeli kvadratići na dresu, bijele hlačice i bijele štucne. Svakoga iole ozbiljnog poznavatelja sporta to bi asociralo na Hrvatsku, ali Hapoel to ne smeta. Štoviše, ta će im garnitura biti prva za iduću sezonu, a ovo mu je bila promocija. Koja bi mogla imati i sjajan odjek jer su u njoj osvojili trofej.</p><p>Be'er Sheva tako na krilima osvojene titule želi i zaraditi od prodaje toga dresa koji se od utorka nalazi u prodaji putem službene internetske trgovine kluba. Dobavljač mu je španjolska tvrtka <strong>Kelme</strong>, a ne američki <strong>Nike</strong>, koji izrađuje dresove za Hrvatsku (ali i Barcelonu).</p><p>Novi dres Hapoela tako stoji 199 izraelskih šekela odnosno <strong>381,60 hrvatskih kuna</strong>. Želite li ispisan i broj i ime ispisano na leđima, to će vas stajati još 50 šekela odnosno 95,88 kuna.</p><p>Dresa hrvatske reprezentacije u veličinama za odrasle, inače, nema u prodaji na službenom webshopu, i to nije neka novost. Jer nestašica je počela još za vrijeme ruskog Mundijala i morali ste imati jako puno sreće da biste ga nabavili. Cijena običnog dresa bez natpisa je 649,90 kuna. Dakle, gotovo dvostruko više nego ovaj Hapoelov. Ima i smisla, ipak je za naš samo (loša) kopija.</p><p>O važnosti zaštite dizajna hrvatskog dresa govorili smo još na zimu 2018., kad se u javnosti pojavio novi dres Barcelone u kvadratićima.</p><p>- Naš bi dres i taj koncept trebao biti pod zaštitom pa nitko ne bi smio raditi tako nešto. Kvadrate je cijeli svijet vidio na Svjetskom prvenstvu, a vidio je i Modrića koji je osvojio sve što se moglo osvojiti. Naravno da to onda više nije bezazleno i da zapravo svi upiru oči u nas i žele od nas nešto uzeti, kopirati i slično - rekao nam je poznati hrvatski dizajner <strong>Boris Ljubičić</strong> i dodao:</p><p>- Iako smo mala zemlja po broju stanovnika, nogometna smo velesila i ne može to tako ići. Osvojili smo drugo mjesto na svijetu, bili smo poznati i kad nismo nešto osvajali, a sad odjedanput netko uzima naš dres pa kaže: "Ma što, kvadrati, pa to možemo i mi". Kvadrati su Hrvati, nema odstupanja.</p><p>Kontaktirali smo HNS u vezi dresova izraelskog kluba i upitali ih kako gledaju na to, jesu li poduzeli nešto oko zaštite dizajna našeg dresa i koliko im je prihvatljivo njegovo korištenje u timovima koji s Hrvatskom nemaju nikakve veze. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.</p>