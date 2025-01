VIDEO Hrvatski i slovenski rukometaši skoro se potukli, s tribina vikali: 'Malo vas je...'

Balkanski El Clasico, kako su Slovenci najavili susret protiv Hrvatske, uvijek je posebna utakmica, bez obzira kakav ulog bio. Tenzije su na vrhuncu, igra se na nož, a vatreno je i na tribinama. Bez obzira što su ostali bez šanse za četvrtfinale, Slovenija je došla pokvariti planove Hrvatskoj u krcatoj zagrebačkoj Areni. I od samog početka stvorila nam velike glavobolje.

Od samog početka susjedi su vodili, imali čak i plus pet, ali uspjeli smo se vratiti krajem prvog dijela, a onda je skoro izbila i tučnjava! Ivano Pavlović pucao je u posljednjem napadu i promašio gol, Blaž Janc povukao ga je za ruku i srušio na pod. Hrvatski rukometaš nešto mu je dobacio, došlo je do rasprave, a Borut Mačovšek potom je odgurnuo Pavlovića. Na to su naši igrači poludjeli. Dominik Kuzmanović je sa svog gola otrčao na suparničku polovicu zajedno s Mateom Marašom i stao u obranu Pavlovića, utrčali su i igrači s klupe pa se zagužvalo.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Došlo je do naguravanja koje je trajalo desetak sekundi, ali na kraju se situacija smirila i igrači su otišli u svlačionicu. Medijator je bio i legendarni kapetan Domagoj Duvnjak koji je uspio urazumiti obje strane.

Hrvatski navijači izviždali su slovenske rukometaše i vikali im 'malo vas je, malo vas je pi**ice. Srećom, do tučnjave nije došlo, a nadamo se da će ova situacija još samo dodatno motivirati naše rukometaše kojima treba pobjeda za plasman u četvrtfinale! Na poluvremenu je rezultat 15-15.