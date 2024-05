Hrvatski izbornik odrekao se plaće od HOO-a jer će na Igrama u Parizu voditi jednu - Britanku

Prihvaćen je zahtjev Hrvatskog taekwondo saveza za izlazak trenera Tonija Tomasa iz HOO-ova trenerskog programa jer je došlo do raskida ugovora s HTS-om. On ostaje raditi u volonterskom statusu, a u pozadini svega želja je njegova saveza da mu omogući međunarodnu afirmaciju.

Tako je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora obavijestilo javnost da više neće davat plaću jednom od najtrofejnijih hrvatskih trenera, čovjeku koji je stvorio Taekwondo klub Marjan, splitsku tvornicu šampiona, te troje sportaša odveo do olimpijske medalje: Mateu Jelić do zlata, a Luciju Zaninović i Tonija Kanaeta do bronce. Što je razlog takve odluke i o kakvoj je međunarodnoj afirmaciji riječ, pojasnio nam je sam Tomas (42):

- Kako do kraja Olimpijskih igara, do kolovoza, imam ugovor s britanskim savezom, jer treniram i Jade Jones, uz naše borce, dogovorili smo da do kraja godine ne primam plaću od HOO-a i HTS-a. To je čisto moralna stvar.

Tomas radi s britanskom olimpijkom godinu dana, a prethodno ga je htjela Njemačka.

- I dalje sam hrvatski izbornik, ali Jade je došla u Marjan trenirati s nama i dala mi povjerenje da je vodim u ovom olimpijskom ciklusu. Prepoznala je da sa mnom može ispisati povijest taekwondoa i postati prva s tri olimpijska zlata. Tako da vodim nju, kao i ostale borce iz Marjana - pojasnio nam je tada Tomas i nastavio:

Zagreb: Toni Tomas ostaje izbornik taekwondo reprezentacije do Olimpijskih igara u Parizu

- Ja nisam izbornik Velike Britanije nego samo jedan od trenera u njihovom stožeru, jer radim s Jade. I to je u taekwondou dopušteno, može neki trener voditi i pet reprezentacija ako se tako dogovore. Kao i u, primjerice, jedrenju. Također, nikad ne bih pristao na to da je Jade konkurentica nekoj našoj djevojci, ali kako je u toj kategoriji naša najbolja djevojka, perspektivna Ivana Duvančić, na 23. mjestu svjetske ljestvice, mogu voditi Jade Jones i time ne biti u svojevrsnom sukobu interesa.

U međuvremenu je ipak Nika Karabatić (17), još jedna djevojka pod Tomasovom paskom, napredovala do vrha pa je osvojila europsko zlato pobijedivši u finalu baš Jade Jones (31)! Kako je Tomas to riješio? U pripremi borbe nije savjetovao ni jednu borkinju, niti je tijekom borbe sjedio ijednoj u kutu.

- I sad ću, na OI-ju u Parizu, voditi Jade, a naše će borce voditi treneri Dejan Mesarov i Veljko Laura, koji s njima rade i u klubu - pojašnjava Tomas.

U Parizu će od Hrvata nastupiti Lena Stojković, Marko Golubić i Ivan Šapina. A što će biti s Tomasom nakon Pariza? Hoće li ostati hrvatski izbornik i vratiti se na plaću ili otići u inozemstvo?

- E, to još ne znam. Neka prođe Pariz pa ćemo vidjeti. Izazova itekako imam, i ovdje, sa sjajnim mladim borcima - zaključio je.