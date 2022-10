Hrvatska bajka u Australiji pala zbog penala. I Zlatko Dalić im se javio i poslao poruku podrške!

Sydney United, klub kojeg su osnovali hrvatski emigranti u Australiji i koji je do 1993. godine nosio ime "Sydney Croatia", izgubio je 2-0 u finalu australskog kupa od Macarthura, koji je osvojio prvi trofej u svojoj povijesti. Oba gola pala su nakon udarca s bijele točke. U 32. je bio precizan Toure, a pobjedu je u 90. potvrdio Davila.

Šteta, klub koji vodi Miro Vlastelica plasirao se u finale australskog Kupa kao prvi izvan elitnog ranga, no nije uspio doći do trofeja. Hrvatska bajka trajala je sve do finala, nikad u povijesti australskog nogometa niti jedna drugoligaška momčad nije stigla tako daleko, čak do finala Kupa. Slavili su Hrvati danima prije finala, vjerovali su u malo čudo, da Sydney može izbaciti još jednog velikana, jer Macarthur je financijski i igračkli puno jača momčad.

Riječ je o profesionalcima kojima je nogomet jedini posao, dok su igrači iz hrvatskog Sydneya ipak amateri.

- Svi oni imaju neki posao uz nogomet, nije im nogomet jedini izvor prihoda - rekao je Ivan Kelava, bivši golman Dinama, koji je bio godinu dana u Australiji i s Melbourne Victoryjem osvojio Australski kup.

Utakmici je prisustvovalo 16.500 gledatelja, a više od pola njih stiglo je s obilježjima Hrvatske. Štoviše, Adrian Vlastelica nosio je kapetansku traku s hrvatskim grbom. Na tribinama je dominirao veliki transparent "Forever Croatia", a navijači Sydneya pjevali su od prve do posljednje minute. Posebnu snagu i energiju pokušao im je dati i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

- Znamo s koliko strasti navijate i veselite se uz sve uspjehe hrvatske reprezentacije, s koliko emocija slavite naše pobjede. E, pa sad smo svi uz Sydney, svi Hrvati, cijela hrvatska nogometna reprezentacija i naš stožer. Puno sreće vam želimo u finalu, vjerujte u pobjedu i ona će doći. Sretno - poručio im je Dalić.

Dečki su, kako se kaže, ginuli na terenu, no nije išlo. Iz dva nesmotrena penala, koja su se mogla izbjeći, profići iz Macarthura zabili su dva gola i osvojili Kup. Zasluženo jer imali su čak 32 udarca na gol, kao u hokejaškim utakmicama.

Ipak, evo jedne utješne informacije za sve tužne hrvatske navijače. I u osvajaču kupa Macarthuru ima hrvatskog štiha. Naime, suosnivač i suvlasnik tog kluba je hrvatski Australac Sam Krslovic, a momčad je jedno vrijeme vodio trener Ante Miličić.

Uostalom, za momčad koju vodi legendarni Dwight Yorke igraju Tomislav Uskok i Ivan Vujica. Za Sydney su igrali Adrian Vlastelica, Matthew Bilić, Daniel Nižić, Anthony Tomelić, a u zapisniku su još bili Liam Ivančić i Adrian Knez.

