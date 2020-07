Hrvatski klubovi će kvalifikacije za Europu igrati bez gledatelja

<p>Mjesec dana je do završnice<strong> Lige prvaka i Europske lige</strong>, ali klubovi nisu znali hoće li uzvratne utakmice igrati u Lisabonu ili na vlastitom stadionu<strong>. Uefa</strong> je izdala dugoočekivano priopćenje u kojem su obradovali brojne klubove.</p><p>Naime, uzvrati osmine finala Lige prvaka i osmine finala Europske lige igrat će se na stadionima domaćina, ali bez gledatelja. To znači da će u Ligi prvaka Manchester City na Etihadu ugostiti Real Madrid, Chelsea dolazi Bayernu, Napoli Barceloni, a Lyon Juventusu. Ti dvoboji igrat će se 7. i 8. kolovoza, a četiri dana kasnije počet će završnica u Lisabonu. Utakmice osmine finala su se prvo trebale također igrati u Lisabonu, ali kako su neki klubovi u prvim susretima igrali na svome stadionu, Uefa je shvatila da je ovo najpravednije rješenje.</p><p>Što se ipak tiče Intera i Getafea te Seville i Rome, navedeni klubovi nisu ni odigrali prvi susret osmine finala EL pa će oni odigrati samo jedan susret koji će odlučiti pobjednika.</p><p>Također, Uefa je odlučila kako će se sve utakmice pod njihovim okriljem igrati bez gledatelja do daljnjega. To se odnosi na završnicu Lige prvaka i Europske lige, ali i na pretkola što se posebno tiče naših klubova. Od sljedeće sezone ćemo imati dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka i tri kluba u kvalifikacijama za Europsku ligu, no veliki hendikep je taj što će naši klubovi morati igrati bez gledatelja. Kao što se već zna, sve utakmice pretkola igraju se na jednu utakmicu, osim play-offa Lige prvaka i Europske lige. </p><p>Ima i jedan novitet, a to je da će se od nove sezone VAR upotrebljavati u grupnoj fazi Europske lige, što je svakako sjajna stvar i za naše klubove, naravno ukoliko bi se plasirali u grupnu fazu. </p><p>Dinamo je osigurao naslov prvaka i kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvo pretkolo počinje 18. kolovoza. 'Modri' će se uključiti u drugom pretkolu. Dinamu će se pridružiti još jedan klub između Osijeka, Rijeke, Lokomotive i Hajduka, a što se tiče Europske lige, kvalifikacije počinju 27. kolovoza. </p>