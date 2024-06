Hrvatski konobar u talijanskom restoranu: Pa kolege me pitaju je li koji Hrvat ostao kod kuće!?

Ma tko mi može zabraniti da dođem na posao u hrvatskom dresu, pa najstariji sam ovdje, sa smiješkom nam u talijanskom restoranu Toskana priča hrvatski konobar Ivan Knezović (68).

Pokretanje videa... 00:55 Atmosfera uoči utakmice na vrhuncu | Video: 24sata/pixsell

Šetajući centrom Leipziga naletjeli smo na prelijepi talijanski restoran, a u njemu na konobara s hrvatskim dresom. Smiješak, kockice i tacna u ruci. I tako više od dva desetljeća. Ivan Knezović je konačno dočekao ovakav dan, pa da Leipzig bude okupiran Hrvatima. A baš zbog simpatičnog konobara terasa Toskane je bila u hrvatskim zastavama, navijači su brzo strateški zauzeli i tu "suparničku" poziciju u centru Leipziga.

- Ovo je prelijepo, ne mogu vam opisati koliko sam ponosan. U Njemačkom sam već 44 godine, tu sam se snašao, ovdje mi živi i obitelj. Ali ta ljubav prema domovini se kod nas ne može opisati. Puno sam toga doživio ovdje, bio sam u Rostocku za vrijeme pada Berlinskog zida, danas su vremena puno ljepša - priča nam Knezović, pa nastavlja:

Leipzig: Hrvat Ivan Knezović živi i radi u Njemačkoj 40 godina | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Rođen sam u Mostaru, ali smo se već odavno "spustili" dolje. I sad svaki put kad dođemo u Hrvatsku, a to je jako često, boravimo u Makarskoj i Brelima. Sad sam već dugo u ugostiteljstvu, brat mi je u Leipzigu vlasnik restorana Dubrovnik, prije smo zajedno držali restoran Split. Ali znate kako je, teško je danas pronaći prave radnike.

Odakle vas s hrvatskim dresom u restoranu Toskana?

- Uživam ovdje, već sam u mirovini, ali kad bude gužva onda uskočim u pomoć. A tako je i sada, Leipzig je prepun Hrvata. U restoranu rade Talijani i Grci, baš su mi rekli "pa Hrvata ima u svijetu samo osam milijuna, jer netko od vas uopće ostao kod kuće". Nikome nije jasno odakle toliko hrvatskih navijača u Leipzigu, a što ću im ja? Rekao sam im da će to biti tako, očito mi nisu vjerovali, ha, ha.

Leipzig: Hrvat Ivan Knezović živi i radi u Njemačkoj 40 godina | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jeste li pričali s "vašim" Talijanima? Kakva su oni imali očekivanja od ove utakmice?

- Najviše volim provocirati jednog kolegu iz kuhinje, on je Talijan, zove se Ivan baš kao i ja. Prvo mu nisam vjerovao da se tako zove, mislio sam da se šali sa mnom, kad sam tek došao morao mi je pokazati osobnu iskaznicu kako bi se uvjerio u to. Sad smo si jako dobri, ali prije ove utakmice nismo ni pričali previše, ha, ha. Samo sam mu objasnio da nemaju šanse, to je to, ha, ha. Nažalost, neću na utakmicu, nisam uspio nabaviti ulaznice, za razliku od moga sina, on je imao više sreće.

Leipzig: Hrvat Ivan Knezović živi i radi u Njemačkoj 40 godina | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A koliko može Hrvatska na Europskom prvenstvu u Njemačkoj?

- Siguran sam kako naš put ovdje još nije gotov, kako ćemo se svi i dalje veseliti uspjesima "vatrenih". Prolazimo dalje, stižemo barem do četvrtfinala. A onda što bude. I kako je to uvijek s nama, onda je sve moguće - završio je simpatični Knezović.