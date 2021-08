Hrvatska košarkaška reprezentacija će u prvom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023., kojem su domaćini Filipini, Japan i Indonezija, igrati u skupini C sa Švedskom, Finskom i Slovenijom. Tako je odlučeno u utorak na ždrijebu u švicarskom Miesu.

Za plasmam na SP borit će se 32 europske reprezentacije, a njih 12 plasirat će se na SP. U prvom krugu kvalifikacija ima osam skupina sa po četiri reprezentacije, a tri najbolje nastavit će natjecanje u drugom krugu prenoseći sve rezultate iz prvog dijela.

Prvi kvalifikacijski ciklus ima tri termina u kojem će svaka reprezentacija odigrati po dvije utakmice. Prvi je od 22. do 30. studenog ove godine, zatim od 21. veljače do 1. ožujka 2022., te od 27. lipnja do 5. srpnja sljedeće godine.

U drugom dijelu kvalifikacija spajanjem po tri reprezentacije bit će stvorene nove četiri skupine od po šest momčadi, iz kojih će po tri najbolje izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo. U šest kvalifikacijskih ciklusa svaka će reprezentacija odigrati 12 utakmica, po šest na domaćem terenu i u gostima.

Hrvatska je do sada triput nastupila na svjetskim prvenstvima. Generacija predvođena Tonijem Kukočem i Dinom Rađom je 1994. u Kanadi osvojila brončanu medalju. Na SP-u 2010. u Turskoj Hrvatska je poražena u osmini finala od Srbije, a četiri godine poslije u Španjolskoj u istoj fazi natjecanja hrvatski su košarkaši izgubili od Francuske.