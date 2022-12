Hrvatski navijači u Dohi završili u pritvoru! 'Pokupili su nas nakon što smo obojili kocke'

Prvu noć smo uspjeli proći neopaženo, ali kad smo se vratili iduće noći, došla je policija s pet vozila i priveli su nas u postaju.

Priča nam to hrvatski navijač Jure, jedan od desetero koji su izveli "navijačku diverziju" u Dohi, na način da su betonske kocke na plaži ispred hotela obojili u prepoznatljive bijele i crvene boje.

Jure, Pero, Mićo, Zoka, Želja, Ivan L. i njegova supruga, Dinko... došli su na ideju uoči utakmice s Belgijom obojiti prostor ispred hotela Hilton, gdje su smještani hrvatski reprezentativci.

- Boju smo nabavili preko naših ljudi koji ovdje žive i prve noći obojili smo 14 kocaka. Nismo ni došli u hotel, a javili su nam se neki igrači koji su ih vidjeli s prozora. Bilo im je drago - priča nam Jure i dodaje:

- Ali mi ne bismo bili mi kad ne bismo pokušali kompletirati akciju. Večer uoči Japana smo kupili još nekoliko kanti boje, uspjeli smo obojiti još 22 kocke, ostalo nam je još par komada, a onda je stigla policija u pet automobila i odvela nas u postaju.

Zvuči opasno ali...

- Prolili su nam boju, malo šarali po onome što smo napravili, a u postaji je bilo sve OK. Nisu znali za što bi nas teretili, kažu da smo uništavali javnu imovinu, ali izgleda da smo prošli s opomenom i upozorenjem da to više ne radimo. Bili su prijateljski raspoloženi, držali su nas do 5.30 ujutro, ali više smo razgovarali o nogometu, nego o našoj akciji. Prognozirali su našu pobjedu nad Japanom i tako se i dogodilo...

