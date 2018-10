'Hrvatski Neymar' i svestrani branič u 60 najvećih talenata...

Britanski Guardian objavio je listu od 60 najvećih svjetskih talenata, a na njoj se, kao i prošle godine, nalaze dva Hrvata. To su Dinamov Antonio Marin i Hajdukov Mario Vušković.

Oni će se boriti za prestižnu nagradu 'Next Generation' koja se dodjeljuje svake godine, a za nju se bore samo igrači iste generacije, odnosno, oni koji te godine navršavaju 17.

Dobitnika nagrade biraju Guardianovi suradnici iz cijelog svijeta, a kriterij je da igrače moraju gledati uživo.

Antonio Marin je krilni igrač Dinama kojeg krasi odličan dribling. Profesionalni ugovor sa zagrebačkim klubom potpisao je 2016. godine, a od tada je skupio tri nastupa za modre.

