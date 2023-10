Hrvatski ragbijaši izgubili od Sheffielda, i izbornikov je sin zaigrao u hrvatskom dresu...

Hrvatski su ragbijaši počeli pripreme za novu sezonu nadmetanja u Trophy diviziji europskog Kupa nacija te su u prijateljskoj utakmici u Sheffieldu odmjerili snage s tamošnjim klubom, koji trenira hrvatski izbornik Anthony Poša (50).

Pokretanje videa ... Ragbi 7 reprezentacija | Video: Berislav Rožman

Nekoliko igrača nije moglo igrati zbog poslovnih obveza i ozljeda, Hrvatska je vrlo dobro parirala u prvom poluvremenu, koje je završilo 19-19, ali u drugom je dijelu izbornik Poša isprobao i neke nove igrače pa je konačni rezultat bio 38-19 za Sheffield.

- Bilo je puno gledatelja, atmosfera odlična, baš sjajan dan. A hrvatski mladići dobro su parirali sve do posljednjih 10-15 minuta. Raduju me mladi igrači iz naših klubova, Perić i Vranešević iskočili su, Altimarino je bio dobar, svi su se jako trudili, tek nas je neiskustvo koštalo, Sheffield je zabijao iz naših pogrešaka. Što se može ispraviti, bolje da smo igrali ovakvu pripremnu utakmicu nego protiv neke reprezentacije nižega ranga od nas. Bojan Busselez došao je iz Francuske, prvi je put s nama i velika je perspektiva za budućnost, tek mu je 18 godina. Nažalost, ozlijedio nam se Marin Miloš, iščašio je rame i ne znam hoće li se oporaviti do Češke idući vikend - rekao je Poša.

Foto: Berislav Rožman

A kuriozitet utakmice, izuzev toga da oba suparnika imaju istog glavnog trenera, je da je Pošin sin Callum zaigrao za obje momčadi! Mladić igra za Sheffield na poziciji otvarača i kako je četvrto koljeno hrvatskog porijekla, nema pravo službenih nastupa za hrvatsku reprezentaciju, čiji je dres njegov otac Anthony, rođen na Novom Zelandu, nosio '90-ih godina.

No, san da zaigra za Hrvatsku ispunio je sada, odigravši posljednjih desetak minuta ogleda u 'kockastom' dresu.

Foto: Berislav Rožman

Za Hrvatsku su igrali: Ilija Biškić, Martin Altimarino, Daniel Mau’u, Marko Buljac, Marin Miloš, Ivo Perić, Andrija Galić, Dražen Brečić-Šušak, Dominik Fišić, Niko Vranešević, Filip Perica, Marko Grčić, Matej Buljanović, Jan Vlašić, Niko Pavlović. Zamjene su bile: Tomislav Fišić, Ivan Kordun, Bojan Busselez, Josip Jukić, Karlo Delo, Vinko Rudić i Marin Vlajčević.

Utakmica je bila humanitarnog karaktera jer sav prihod ide udruzi za istraživanje bolesti motoričkih neurona Doddie Weir.