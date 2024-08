Hrvatski rukometaši ostali bez drugog kruga na Euru. Šoštarić: Ovo su smislili maloumnici!

Hrvatski rukometaši izgubili su od Srbije 35-36 u prvom kolu Europskog prvenstva U-18, pobijedili Grčku 28-18 pa Sloveniju 33-29. I nisu prošli skupinu, koju su prolazili samo pobjednici uz dvije najbolje drugoplasirane ekipe. Međutim, da računica bude nebuloznija, EHF je šest drugoplasiranih razdvojio u dvije skupine, pa Hrvatska uz gol-razliku +13, pokraj Norveške, nije prošla, a jest iz druge skupine Mađarska s +3!?

- Onaj tko je radio ovakav sistem najbolje da se zatvori negdje i da ga nikad više ne vidimo u rukometu - bijes je, za Balkan Handball, iskazao izbornik Hrvatske Nenad Šoštarić.

Hrvatska u Rijeci igra s Ukrajinom u kvalifikacijama za EP | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Da već u prvoj utakmici možeš ispasti za jedan gol, meni je to bezobrazno i maloumno, a pogotovo objašnjenje da nije bitan rezultat nego razvoj igrača. Pa stanite malo, došli smo na Europsko prvenstvo!? Kako nije bitan rezultat? Imamo +13 gol-razliku, ne idemo dalje, ali idu Mađari koji imaju +3 zato što su iz donjih grupa, a mi gornjih. O čemu pričamo, o nekoj normali? Naša je grupa bila najjača, a ostali su nabijali gol-razliku protiv Češke, Ukrajine, Crne Gore. Ovo je nepoštovanje igrača i sporta i nitko me ne može uvjeriti da je ovo osam najboljih ekipa. Muči me ovo jer sam dugo u sportu, gotovo 50 godina, a nepravedniji sustav nisam vidio.

I Hrvatska je otišla u razigravanje od 9. do 16. mjesta...