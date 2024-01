Hrvatski rukometaši poručili: Nemojte nas više zvati 'kauboji'

Čudesna generacija Line Červara predvođena Ivanom Balićem stupila je na rukometnu scenu 2003. godine kada je senzacionalno osvojila svjetsko zlato u Portugalu. Obasipali su ih lovorikama i komplimentima, a onda je nekome sinulo da naši novi heroji uopće nemaju nadimak. Tada je palo rješenje, kako su nogometaši 'vatreni', neka rukometaši budu 'pakleni'.

No, nije se ni taj nadimak dugo zadržao. Rukometaši nisu bili zadovoljni pa su nakon zlata u Ateni 2004. godine sami smislili novi nadimak. Kauboji.

Rukometaši više ne žele nadimak 'kauboji'

- U ono vrijeme smo se i na terenu i izvan njega ponašali kao na Divljem zapadu. Ono što smo željeli trebalo je zgrabiti bez kalkuliranja, kao što su nekoć kauboji na Divljem zapadu lasom lovili mustange - ispričao je jednom prilikom legendarni golman Vlado Šola.

I do danas je to ostao nadimak rukometne reprezentacije. Izmijenile su se generacije, izbornici i najveće zvijezde, a nadimak se nije mijenjao. Ipak, sadašnji igrači odlučili su kako im on više ne pristaje. Naime, HRS je uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj objavio priopćenje u kojem moli medije da reprezentativce više ne zovu 'kauboji'.

- Nastavno na brojne naslove i članke u medijima u kojima se spominje nadimak “Kauboji“ za hrvatsku mušku seniorsku reprezentaciju, u ime reprezentativaca, Stručnog stožera i Saveza, molimo Vas da taj nadimak ne koristite za naziv reprezentacije s obzirom da aktualni igrači nisu bili dio generacije kad je nastao spomenuti nadimak - objavio je HRS.

Znači li to da će naši rukometaši uskoro dobiti nadimak, vrijeme će pokazati. No, bilo bi najljepše kad bi se okitili zlatom u Njemačkoj pa ih jednostavno, bez ikakvih prijepora i mogućeg negodovanja, nazovemo - zlatni.

Hrvatski reprezentativci su o promjeni nadimka odlučili na pripremama za Europsko prvenstvo koje se od 10. do 28. siječnja igra u Njemačkoj. U sljedeća tri dana će u Poreču odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvo će 4. siječnja ukrstiti snage s Crnom Gorom u okviru Croatia Cupa, a dva dana kasnije, što će ujedno biti i generalka, Hrvatska će pripreme zaključiti utakmicom protiv Slovenije.

Podsjetimo, izabranici Gorana Perkovca će prvi krug provesti u Mannheimu, kao i 2007. godine, a turnir za nas počinje 12. siječnja kada ćemo igrati protiv Španjolske. Bit će to novi rukometni klasik dva teškaša i vrlo vjerojatno odgovor na pitanje tko će u daljnju fazu s prvog mjesta. Dva dana kasnije slijedi Austrija, a 16. siječnja prvi krug ćemo zaključiti protiv Rumunjske.