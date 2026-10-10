Hrvatski ragbijaši u Kremsu šokirali Austriju i preokretom slavili 24-18! Korak su bliže povratku u Trophy diviziju
SLIJEDE SLOVENCI
Hrvatski Samoanac predvodio ragbijaše do slavlja u Austriji
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Hrvatska muška ragbijaška reprezentacija pobijedila je Austriju 24-18 (12-15) na gostovanju u Kremsu u utakmici Conference divizije i time napravila veliki korak prema povratku u Trophy diviziju.
Domaća reprezentacija je na poluvremenu imala prednost 15-12, ali je Hrvatska u drugom dijelu preokretom došla do pobjede 24-18 u kojoj je hrvatski Samoanac Daniel Mau'u (otac iz Samoe, majka Hrvatica) donio 10 poena, a kapetan Niko Vranešević devet.
Hrvatski ragbijaši su u dvije utakmice osvojili devet bodova i vodeća su momčad u skupini, ispred Austrije sa šest. Bez bodova su Slovenija i Srbija. Iduće subote Hrvatska će u Splitu zaključiti ovaj ciklus utakmicom protiv Slovenije.
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