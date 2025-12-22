Hrvatski skijaška četvorka u lovu na bodove u Alta Badiji

NAJAVA

Četvorica naših skijaša imat će od 10 sati priliku osvojiti nove bodove u slalomu u talijanskoj Alta Badiji. Samuel Kolega najviše je pozicioniran i ima startni broj osam, Filip Zubčić 25, Istok Rodeš 32, a Tvrtko Ljutić 72.

Kolega od hrvatskih skijaša ima 29 bodova i 26. je u slalomskom poretku. 'Zubo' je na 37. mjestu s 13, a Rodeš i Ljutić su bez bodova. Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Zubčić je u subotu odvozio veleslalom u Alta Badiji, ali nije se uspio plasirati u drugu vožnju. Nakon nastupa komentirao je kako ne zna zašto nema rezultata jer je na treninzima zadovoljan.

- Nažalost nisam se uspio plasirati u drugu vožnju. Iskreno ne znam, jako mi je to sve čudno bilo, upao sam u neku krizu rezultata. Na treninzima skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno i probati se pripremiti za slalom sutra koliko mogu.

- Nema predaje, idemo dalje. Mogu otići u sobu i plakati, ali to nema smisla, idemo dalje. Sutra je druga disciplina, nema veze s veleslalomom, tako da trebam zaboraviti na današnju trku i pripremiti se za sutra, sve analizirati i vidjeti kaj treba bolje napraviti, dodao je Zubčić.