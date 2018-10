Hrvatski sudar u Kanadi: Duplo stariji Dr. Ivo dobio Bornu Goju

Više nema ranking da bi sudjelovao na najvećim turnirima, ali zato trag ostavlja u svijetu Challengera. 39-godišnji Ivo Karlović plasirao se u finale jednog u Calgaryju, a u polufinalu pobijedio je još jednog Hrvata - mladog Bornu Goju, kako drugačije, nego u dva tie-breaka (7-6(3), 7-6(2)).

💥🙌🏼 Our first semifinal of the day is a 🇭🇷 battle of ⭐️! 🎾✅ pic.twitter.com/uVu32RNI22