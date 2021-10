Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Courmayeuru, ona je u susretu 1. kola nadigrala Kineskinju Qinwen Zheng sa 7-6 (1), 6-2 za sat i 38 minuta igre.

Protiv 19-godišnje kvalifikantice Zheng, 25-godišnja Vekić u prvom je setu stigla do pet "break-lopti", no niti jednu nije uspjela iskoristiti, no dominantnom predstavom u "tie-breaku" ipak je osvojila tu dionicu igre. U drugom setu igralo se ravnopravno do rezultata 2-2, onda je Vekić napokon uspjela oduzeti servis suparnici te do kraja dvoboja više nije izgubila niti jedan gem.

I u 2. kolu Vekić će igrati protiv igračice iz Kine, mnogo iskusnije Saisai Zheng, koja je ranije u utorak svladala trenutačno nabolje plasiranu hrvatsku tenisačicu Petru Martić sa 6-3, 6-4 za sat i 23 minute igre.

Petra Martić nastavila je s lošim rezultatima i na WTA turniru u Courmayeuru. Za Martić (30), koja je u Courmayeuru bila postavljena za četvrtu nositeljicu, ovo je bio sedmi poraz u posljednjih 10 dvoboja na WTA Touru.

Bio je ovo drugi međusobni susret Martić i Zheng i prva pobjeda kineske igračice koja je tako uzvratila našoj predstavnici za poraz u Zhuhaiju prije dvije godine.

