Hrvatski tenis definitivno ne mora brinuti za svoju budućnost jer dobio je još jednog dijamanta. Ona se zove Petra Marčinko (16) i za nju ćete još čuti. Ovo je samo početak.

Fantastična Petra u utorak se probudila kao prva juniorka svijeta. I to sve zbog povijesnog uspjeha dan ranije. Marčinko je u jakoj konkurenciji osvojila prestižni Orange Bowl, jedan od najcjenjenijih turnira na svijetu u kategoriji do 18 godina. I to dvaput. Prvo je u finalu pobijedila Dijanu Šnajder, a nedugo nakon tog meča je s istom igračicom udružila snage te osvojila naslov u parovima pobijedivši sestre Fruhvirtove.

Postala je prva tenisačica koje je u istoj godini osvojila dva trofeja na Orange Bowlu, a posljednja naša slavodobitnica na tome prestižnom turniru bila je Ana Konjuh 2012. godine. Upravo joj je ona i uzor.

- Osvojiti ovako važan turnir i biti prva na svijetu, jako puno znači. Ovo mi je najveći uspjeh do sada. Ana mi je jedan od uzora. Čujem priče o njoj i to mi je uvijek neki put kroz karijeru - kazala je Marčinko za HRT.

A zašto uopće tenis, nije potrebno objašnjenje. Dovoljno je pogledati njezin datum rođenja. Rođena je 4. prosinca 2005. godine, na dan kada je Hrvatska osvojila prvi Davis Cup.

- Tenisom sam se počela baviti s negdje 6 godina. Tata me odveo na trening. To je bio prvi sport koji sam ikad probala i nisam ni pokušavala ništa drugo. Za nekih pet godina želim bit na WTA touru. Želim osvojiti Grand Slam, to je nekakav cilj. Mislim da je to najviše što možeš u tenisu napravit.

Cijela sezona išla je kao po loju. Nastupila je na Ladies Openu u Zagrebu gdje je došla do skalpa karijere. Pobijedila je iskusnu Japanku Kurumi Naru, nekad TOP 50 igračicu svijeta. I bio je to sjajan poticaj za daljnji razvoj. Uspjesi u juniorskoj konkurenciji samo su se redali.

- Cijela sezona je uglavnom bila dosta dobra. Krenula sam s tom Južnom Amerikom, od par turnira osvojila sam jedan, igrala sam Grand slamove, što mi je bilo dobro iskustvo. Bilo je tu i četvrtfinale na US openu, to mi je najbolji rezultat na Grand slamovima i sad sam nedavno osvojila taj Grade A. Sve zajedno baš dobro - kaže Petra.

Iz turnira u turnir pokazuje kako je riječ o izvanserijskom talentu, a to joj je stvorilo i slatke probleme. Pehara je sve više, a na policama više nema mjesta pa su neki morali završiti na podu.

Osvojila je dva pehara, ali iz SAD-a se vratila samo s jednim.

- Razbio mi se na putu pa imam samo jedan. Valjda će mi poslati - rekla je za RTL sjajna Petra pred kojom je velika budućnost.

I ovo je samo početak. Uz strašan talent, veliku volju i ogromnu upornost, rezultat ne može izostati.