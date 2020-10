A post shared by Maja Nilsson Lindelo\u0308f (@majanilssonlindelof) on Oct 4, 2020 at 4:48am PDT

<p><strong>Hrvatsku nogometnu reprezentaciju</strong> od 18 sati na Maksimiru čeka teška utakmica protiv <strong>Švedske </strong>u trećem kolu Lige nacija. Ulog je velik, obje momčadi moraju ići na pobjedu jer treće mjesto u skupini znači ostanak u Ligi A.</p><p>Zašto je važno ostati u Ligi A? Jasno, osim <strong>prestiža </strong>i utakmica s najboljim svjetskim momčadima, bitan je i novac. Uefa svim sudionicima najjačeg ranga Lige nacija daje 2,25 milijuna eura po sezoni te još toliko ako osvojite grupu. Četiri reprezentacije koje odu na završni turnir dobit će još 4,5 milijuna eura. Nije to zanemariv novac ni za puno moćnije i bogatije saveze od HNS-a.</p><h2>Pogledajte video: Trening hrvatskih reprezentativaca</h2><p>Ozračje je u našoj reprezentaciji sad puno bolje. U prijateljskoj utakmici pala je jaka <strong>Švicarska </strong>(2-1). Šveđani su bili u sličnoj situaciji, nakon dva kola u Ligi nacija na kontu imaju nula bodova (0-3 gol-razlika), ali su dojam popravili pobjedom protiv <strong>Rusije </strong>u prijateljskoj utakmici (2-1).</p><p>Tradicija je na strani 'vatrenih'. Sa Švedskom smo igrali četiri puta, a pobijedili smo u tri ogleda. Ipak, zadnji, prije osam godina na prijateljskoj utakmici u Maksimiru, pripao je skandinavskoj reprezentaciji. Iz našeg aktualnog kadra tu su utakmicu igrali samo Domagoj Vida, Luka Modrić i Ivan Perišić. Jednog nam je zabio <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>, a dva hitronogi <strong>Sebastian Larsson</strong>.</p><p>Srećom, Ibre u reprezentaciji nema već neko vrijeme, ali Larsson je i dalje tu, na leđima mu je 35 godina i kapetan je. Ipak, veća opasnost je jedan drugi Larsson. <strong>Jordan </strong>(23) mu je ime. Da, sin je legendarnog <strong>Henrika Larssona</strong>, igra u Spartaku iz Moskve i jedan je od najvećih potencijala tamošnjeg nogometa, napadač, kao i tata.</p><p>Izbornik je od 2016. <strong>Janne Andersson</strong> (58). Nikad nije radio u inozemstvu. Vodio je nekoliko švedskih klubova, a kruna karijere mu je osvajanje švedskog prvenstva s Norrköpingom. U toj momčadi vodio je hrvatskog desnog beka <strong>Nikolu Tkalčića</strong> (30), danas braniča Varaždina.</p><p>Anderssonu je uzora potražio u - rukometu. Tjelesni mu je u Halmstadu predavao trofejni rukometaš i bivši švedski rukometni izbornik <strong>Bengt Johansson</strong> (78). Ugledni FourFourTwo proglasio je Anderssona prije dvije godine 17. trenerom svijeta. </p><p>Inače, Švedska ima kontinuitet odlazaka na velika natjecanja. Plasirali su se i na Euro 2020., a to će im biti šesto <strong>uzastopno </strong>pojavljivanje na kontinentalnoj smotri. U grupi su završili drugi, iza Španjolske.</p><h2>Lindelöf razbio pljačkaša</h2><p>Šveđani u svakoj liniji imaju po dvojicu superkvalitetnih igrača. U obrani je to <strong>Victor Lindelöf </strong>(26), čak 28 milijuna eura vrijedni stoper Manchester Uniteda. Nažalost po Lindelöfa, još u 'crvenim vragovima' nije uspio pokazati što zna, često je osporavan. Ajde, nije mu ni loše, kod kuće ga čeka prelijepa supruga <strong>Maja</strong>.</p><p>U Švedskoj je jedan od omiljenih likova. Sunarodnjake je 'kupio' prošle godine. Bio je na odmoru u rodnom Västeråsu, kad je vidio da pljačkaš na biciklu 90-godišnjoj <strong>bakici </strong>otima torbicu i daje se u bijeg. Spremni Victor lako ga je dostigao, složio na pod ko' metar drva i zadržao pljačkaša do dolaska policije. Službenici su ga pohvalili za 'brzu i mudru reakciju'. Nadajmo se da tako koncentriran neće biti protiv naših napadača.</p><h2>Wunderkinda maznuli Sjevernoj Makedoniji</h2><p>Na krilima su <strong>Emil Forsberg</strong> (28) i <strong>Dejan Kuluševski </strong>(20). Forsberg vrijedi 18 milijuna eura i jedan je od najboljih igrača Leipziga, suigrač je bivšem dinamovcu Daniju Olmu. Sjajno je otvorio sezonu, u tri bundesligaške utakmice zabio je dva gola i još dva namjestio.</p><p>Kuluševskog su Šveđani 'maznuli' Sjevernoj Makedoniji. Mladić je rođen u Stockholmu, a u mlađim kategorijama (U-16) nastupao je i za makedonsku i za švedsku reprezentaciju. Ipak, kazao je kako preferira švedsku reprezentaciju, a to je i potvrdio prvim nastupom za A selekciju 2019.</p><p>U ovom prijelaznom roku pridružio se <strong>Juventusu </strong>i učit će od Cristiana Ronalda. Zakapario ga je Juventus s 35 milijuna eura pa ga ostavio na kaljenju u Parmi prošle sezone, a sad je već prvotimac 'stare dame'. Stigao je iz Atalante, a već sad vrijedi 40 milijuna eura prema Transfermarktu.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1995144" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-40/pxl-pa-230920-30245205.jpg" title="Juventus v Sampdoria - Serie A - Allianz Stadium" width="100%"></x-inline></h2><h2>U napadu novi Zlatan i Mamićev miljenik</h2><p>U napadu su već spomenuti Larsson i još jedan talent, <strong>Alexander Isak</strong> (21). Radi se o 190 centimetara visokom napadaču Real Sociedada. Isak vrijedi 22 milijuna eura, a rođen je u Solni. Roditelji su mu iz <strong>Eritreje </strong>prebjegli u Švedsku. Razlog? Eritreja ima jednu od najnižih razina ljudskih prava na svijetu. U Europi je više od 320 tisuća ljudi iz te afričke zemlje.</p><p>Isak je odrastao u obitelji iz radničke klase. Još kao klinac pokazao je izniman talent za nogomet pa ga je brzo uzeo AIK. Tamo je dominirao pa je na vrata Isakove obitelji pokucao Dortmund. Ipak, kod Thomasa Tuchela se baš i nije naigrao pa je otišao u Španjolsku. Nijemci ga mogu vratiti za 30 milijuna eura.</p><p>Jasno, Šveđani ga zbog visine i talenta zovu novim Zlatanom, ali dug je još put do toga. Isak ljeta često provodi u Eritreji, lokalne klince uči nogometu i pomaže financijski.</p><p>Priliku bi protiv Hrvatske mogao dobiti i prekaljeni <strong>Marcus Berg</strong> (34). Radi se o miljeniku <strong>Zorana Mamića</strong>. Vodio ga je današnji trener i sportski direktor Dinama u Al-Ainu i bio mu je jedan od ključnih igrača, najbolji strijelac. Za Švedsku je Berg zabio 21 gol u 78 utakmica i mogao bi kao džoker s klupe prijetiti 'vatrenima'. Danas je Berg u Krasnodaru.</p>