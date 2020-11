Hrvatskoj sudi Slovenac iz seks skandala s Tijanom Ajfon: 'Nisu bile orgije, već poslovni ručak'

"Vatrenima" i Turcima sudi slovenski sudac Slavko Vinčić koji je proljetos uhićen u jednoj vikendici u Bijelini, gdje su se nalazile "kraljice noći", kokain, oružje... Brzo su ga pustili

<p>Slovenski sudac <strong>Slavko Vinčić</strong> (40) sudi prijateljsku utakmicu između Turske i Hrvatske na Vodafone Parku u Istanbulu (18.45, Nova TV).</p><p>Podsjetimo, Vinčić je proljetos postao poznat u regiji po seks-skandalu s reality zvijezdom iz susjedne države <strong>Tijanom Maksimović</strong> (28), poznatijom kao Tijana Ajfon.</p><p>Nesretni sudac našao se u aferi u kojoj je u Bijeljini uhićeno 35 ljudi na zabavi prepunoj droge, oružja, novca... Tijana Ajfon osumnjičena je za organizaciju tog druženja, odnosno, podvođenje djevojaka koje su bile na toj zabavi.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Racija u Bijeljini</b></p><p>Vinčić je rekao da je dobio poziv od prijatelja, da mu se odazvao nakon poslovnog sastanka u BiH te dodao da je to bila njegova velika greška.</p><p>Riječ je o sucu koji je već deset godina Fifin sudac, a to mu je druga međunarodna utakmica od svibanjskog skandala nakon utakmice Dinamo Bresta i Ludogorca (0-2) u Europskoj ligi.</p><p>Vinčić je uhićen u Bijeljini, u jednoj vikendici u kojoj je policija zatekla deset pištolja, 14 paketića kokaina, tri pancirke, mobitele, laptope i 20.000 KM.</p><p>U intervjuu za slovenski list <a href="https://www.vecer.com/kronika/slavko-vincic-o-policijski-raciji-nobenih-orgij-ni-bilo-nobenih-pistol-nisem-videl-tam-smo-bil-kot-druzba-zase-10176636" target="_blank">Večer</a> ponudio je svoju verziju priče.</p><p>- Slučajno sam se našao na tom ranču. Imam svoju tvrtku i bio sam u Bosni i Hercegovini na poslovnom sastanku. Prihvatio sam poziv na ručak i to se pokazalo kao moja najveća greška. Žalim - rekao je Vinčić i dodao:</p><p>- Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Objasnio je da nema veze s uhićenima.</p><p>- Da, stvarno su nas odveli u policiju i ispitali kao svjedoke. Kad se ispostavilo da ih ni ne poznamo, mogli smo ići. Došao sam kući u noći na petak. Noćna mora, što da kažem. Prolazim kroz jako teško vrijeme, želim se naspavati, želim mir i privatnost.</p><p>- Cijeli događaj prikazan je previše dramatično. Mi nismo imali ništa s tim. Nije bilo orgija, nisam vidio nikakvo oružje. Sjedili smo kao društvo kad je policija, oko 8 navečer, uletjela. Kad prevrtim film, kao da sanjam - kazao je Vinčić za <a href="https://www.24ur.com/sport/nogomet/slavko-vincic-bijeljina-ranc-skandal-pistol-in-droge-sploh-nisem-opazil.html" target="_blank">24ur</a>.</p><p>Čelni čovjek slovenskih sudaca Vlado Šajn stao je u Vinčićevu obranu.</p><p>- Prema informacijama koje smo prikupili iz službenih i neslužbenih izvora i, na kraju, od samog Slavka, on nije osumnjičen ni za što niti je pokrenut postupak protiv njega. Našao se na tom mjestu u pogrešno vrijeme, bio je pozvan na zavavu na kojoj je bila velika skupina ljudi od kojih veliku većinu nije poznavao - rekao je Šajn i nastavio:</p><p>- Došlo je do racije, uhićeno je 15 ljudi, a svi ostali dovedeni su u policijsku postaju kako bi svjedočili. Nakon toga su pušteni i Slavko je već u Sloveniji. Taj događaj je splet nesretnih okolnosti.</p><p>Tijana je ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. Osim prostitucije, policija je uhićene teretila i za zloupotrebu droga te korištenje oružja.</p>