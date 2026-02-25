Obavijesti

OTKRIVENA IMENA

Hrvatsku zastavu na otvaranju zimskih POI nosit će paraskijaši

Pyeongchang 2018 Winter Paralympics | Foto: PAUL HANNA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Hrvatsku zastavu na otvaranju Zimskih paraolimpijskih igara koje će se od 6. do 15. ožujka održati u Milanu i Cortini nosit će paraskijaši Dino Sokolović i Lucija Smetiško

Nakon što je spušten zastor nad 25. Zimskim olimpijskim igrama, Milano i Cortina od 6. do 15. ožujka ugostit će i najbolje parasportaše svijeta. Bit će to 14. izdanje zimskih paraolimpijskih igara na kojima se očekuje nastup oko 700 parasportaša iz 50-tak zemalja svijeta. Hrvatsku zastavu na otvaranju Igara u Veroni 6. ožujka nosit će skijaši Dino Sokolović (37) i Lucija Smetiško (21). Hrvatske boje branit će petero predstavnika, Sokolović, Smetiško, te Karla Kordić (22) i njezin brat Petar (20) koji će nastupiti u para alpskom skijanju, te Bruno Bošnjak (42) u parasnowboardu.

Foto: Handout

Sokolović i Bošnjak su osvajači jedine dvije hrvatske medalje sa zimskih POI. Sokolović je 2018. u Pyeongchangu slavio u sjedećem slalom, dok je Bošnjak na istim Igrama osvojio broncu u para snowboardu u disciplini banked slalom. Za Dinu će to biti četvrte ZPOI, a zastavu je već nosio u Sočiju, dok je Lucija debitirala prije četiri godine u Pekingu.

Hrvatski sportaši s invaliditetom prvi put na zimskim paraolimpijskim igrama nastupili su u Salt Lake Cityju 2002. godine, a hrvatsku zastavu na otvaranju nosio je skijaš Tomislav Zadro. Četiri godine kasnije u Torinu na otvaranju je hrvatsku zastavu nosio alpinac Zlatko Pesjak.

paraolimpijci | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

U Vancouveru 2010. hrvatski stijeg je nosio Mario Dadić, na ZPOI u Sočiju ta je čast pripala Dini Sokoloviću, u korejskom Pjongčangu 2018. hrvatsku zastavu na otvaranju Igara nosila je skijašica Eva Goluža, a prije četiri godine u Pekingu snowboarder Bruno Bošnjak.

