Rađa ga ne želi u repki, a sad je ušao u povijest Eurolige!

Da, definitivno bi bilo lijepo nastupiti na Olimpijskim igrama. To je san svakog sportaša. Naravno da bih preferirao nastup za SAD, no s obzirom na situaciju, definitivno sam otvoren i za ideju da nastupam za Hrvatsku, pričao je prije nekoliko mjeseci fantastični američki playmaker Shane Larkin (27).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je u rujnu bio u pričama oko mogućeg igranja za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ali to su stručni savjetnik Dino Rađa i predsjednik Saveza Stojko Vranković ekspresno demantirali objašnjenjem da 'dok su oni u HKS-u, stranac neće igrati za reprezentaciju'.

Te priče su brzo pale u vodu, a Larkin je ove sezone nastavio s dominacijom. U Euroligi prosječno zabija 22 koša po utakmici uz sjajan postotak šuta preko 50 posto, a danas je pokazao koliko je moćan. Nevjerojatni Amerikanac je u pobjedi svog Anadolu Efesa nad Bayernom (104-75) utrpao 49 poena za 31 minutu igre čime se upisao u povijest Eurolige kao igrač koji je zabio najviše poena na jednoj utakmici.

Foto: USA Today Sports/Reuters/PIXSELL

Ispalio je 19 šuteva i pogodio nevjerojatnih 15! Tricu je gađao 10/12, a slobodna bacanja 9/10! Zaista rijetko viđena statistika nekog košarkaša i to u Euroligi gdje se igra paklena obrana. Sve to mu je donijelo valorizaciju od 53 poena. Dodao je još pet asistencija, dva skoka i imao je uz to četiri izgubljene lopte.

Riječ je o zaista paklenom igraču, a to dokazuje i popis klubova u kojima je igrao. Bio je član Dallasa, Knicksa, Netsa, Celticsa i Baskonije, a 2018. godine stigao je u Anadolu.

Kruno Simon već dvije godine dijeli s njim svlačionicu u turskoj momčadi i postali su jako dobri prijatelji, a i sam Kruno ga je nagovarao da mu se pridruži u reprezentaciji. Imali smo priliku dovesti pravu zvijezdu i igrača koji bi se zasigurno sjajno upotpunjavao s Bojanom Bogdanovićem i Darijom Šarićem, ali vrh HKS-a rekao je ne može!

Našu reprezentaciju su tijekom povijesti od stranaca predstavljali Oliver Lafayette i Dontaye Draper, ali treba priznati da je Larkin ipak za nekoliko razina iznad navedenog dvojca.

No prije nego što je došao do ove razine, Larkin je vodio velike borbe s opsesivno kompulzivnim poremećajem koji mu je dijagnosticiran u dobi od dvije godine. On je na ljeto 2018. godine u velikom intervjuu za ESPN otkrio probleme koji su ga pratili kroz cijeli život.

- Nisam smio dotaknuti tipku od dizala ni slavinu da pustim vodu. 'Ajme, pa to je tako prljavo.' Ali mogao sam hodati košarkaškim terenom gdje su ostali igrači dirali svoje pazuhe, kopali po nosu, a zatim dirali loptu. Satima bih igrao s tom loptom, a onda bih otišao s treninga i pojeo hamburger bez da sam oprao ruke - pričao je Larkin.

Što je bio stariji, to mu je stanje bilo sve gore i gore. Počeo je uzimati lijekove, ali osjećao se kao da ga je to izbacilo iz oštrog natjecateljskog duha koji mu je trebao na parketu.

- Bio sam previše hladan i opušten od lijekova. Rekao sam mami da nema šanse da ih koristim.

Prestao je koristiti lijekove, ali morao je pronaći način da ublaži anksioznost. Prije početka koledža je išao kod terapeuta kako bi naučio kontrolirati poremećaj. Učio se meditaciji i tehnikama opuštanja kako bi se opustio bez korištenja lijekova.

No, Larkin i dalje otvara slavinu laktovima, ali ne pere više ruke po osam puta kao što je jednom napravio kada je Ray Allen pogodio osam trica. Sjajni košarkaš priznao je da mu je puno lakše otkako je javno progovorio o svome problemu i da se ne osjeća usamljenim.