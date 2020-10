'Htio sam doći ovdje, ali nije se ugodno naći u ovakvoj situaciji'

Od danas krećemo s prvim treningom. Upoznavanje s momčadi će trajati pet minuta, a onda krećemo u ozbiljan rad. Nekad nemaš uspjeha, a nekad nemaš ni srećem rekao je Vlado Šola...

<p>Nadamo se kako je Vori dugoročno trenersko rješenje, za najmanje tri do četiri godine, a ne kako ćemo za nekoliko mjeseci ponovno biti u potrazi za novim trenerom iako će imati imperativ ostvarivanja rezultata u Ligi prvaka, riječi su direktora<strong> PPD Zagreba </strong>Vedrana Šupukovića.</p><p>Od predstavljanja <strong>Igora Vorija </strong>prošla su četiri mjeseca, a danas se pred medijima opet pojavio Šupuković. Zašto? Da bi predstavio novog trenera. Točno ono za što se Šupuković nadao da se neće dogoditi, se dogodilo. Četiri mjeseca poslije Zagreb ima novog trenera. </p><p>Igor Vori je izdržao samo šest utakmica, od toga pet službenih, uz sve poraze. Zagrebaši su danas raskinuli ugovor s Vorijem, a njega je naslijedio još jedna legenda hrvatskog rukometa. Veliki <strong>Vlado Šola</strong> koji je još ranije bio jedan od kandidata za klupu.</p><p>- Nije se ugodno naći u ovakvoj situaciji kad nemaš previše vremena za upoznavanje momčadi. Čast je biti trener Zagreba jer Zagreb se ne odbija, barem ne s moje strane. Kada sam razmišljao o Zagrebu, uvijek sam razmišljao da bih volio biti trener u toj velikoj obitelji. Ja sam dočekao svoju sreću koja sada postaje obaveza i teret koji ću ja sa svojim suradnicima morati iznijeti - rekao je Šola na predstavljanju.</p><p>Za razliku od Vorija, ovo mu neće biti prvi samostalni posao. Dosad je vodio Pekinško sveučilište i Dubravu. A većinu igrača Zagreba već i zna.</p><p>- Od danas krećemo s prvim treningom. Upoznavanje s momčadi će trajati pet minuta, a onda krećemo u ozbiljan rad. Nekad nemaš uspjeha, a nekad nemaš ni sreće. Ja sam siguran da je rad i do sada bio kvalitetan i probat ću iskoristiti sve što je Vori radio dobro i to nadograditi sa svojim idejama. U prvom periodu ćemo se više baviti sami sobom jer moramo detektirati vlastite slabosti. Usput ćemo se baviti i protivnicima, ali najvažnije je baviti se sobom i svojim problemima - kaže Šola.</p><p>Njega čeka jako težak zadatak jer je Zagreb u novu sezonu Lige prvaka ušao s tri poraza, a prije toga su osvojili tek četvrto mjesto na završnici Seha lige u Zadru. </p><p>Zašto je uopće došlo do prekida suradnje s Vorijem? Sa šest poraza u šest utakmica on je službeno najneuspješniji trener u povijesti PPD-a. </p><p>Vori je prvo u pripremnoj utakmici uoči završnog turnira SEHA lige s -10 poražen od Pick Szegeda, a onda na nevjerojatan način u polufinalu regionalne lige u Zadru izgubio na sedmerce već dobivenu utakmicu protiv Vardara. Izgubio je i od Meškova u meču za treće mjesto.</p><p>Vorijeve muke nastavile su se i u Ligi prvaka. I dok mu se za poraze od favoriziranog Kiela u Zagrebu (-10) i Veszprema na gostovanju (-12) nema što prigovoriti, posljednji poraz protiv Aalborga 27-26 u Areni, unatoč vodstvu od nekoliko golova prednosti većinu utakmice, očito je bila kap koja je prelila čašu.</p><p>A ona je direktor Šupuković komentirao činjenicu da je Šola čak deseti trener u posljednje četiri godine.</p><p>- Ne mogu reći da smo mi u klubu sretni i zadovoljni silnim promjenama. Pitanje odgovornosti uprave koja postavlja trenera i samog trenera je prema ciljevima koji su postavljeni. Mi smo imali najbolju moguću namjeru s Igorom Vorijem, međutim ne možemo pobjeći od činjenice da mi moramo imati rezultat. Ne možemo biti rekreativni klub u Ligi prvaka - rekao je on.</p><p>Šolu čeka užasan zadatak već sljedeću srijedu kada njegova momčad ide na gostovanje u Barcelonu. Obzirom na prethodne predstave i rezultate, morat će napraviti čudo ako želi do pozitivnog rezultata.</p>