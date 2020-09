'Htio sam u klub u kojem mogu napredovati, a to je Leipzig'

Veliko hvala mom Dinamu što mi je omogućio ovaj odlazak. Do konačnog preseljenja u Leipzig, činit ću sve od sebe da budem što uspješniji u dresu Dinama, rekao je Gvardiol nakon potpisa ugovora...

<p>Nakon odrađenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora, hrvatski wunderkind<strong> Joško Gvardiol (18) </strong>je i službeno postao novi igrač Leipziga! </p><p>Najmlađi prvotimac <strong>Dinama</strong> u subotu se zaputio prema Njemačkoj, tamo se sastao i s Danijem Olmom koji mu je temeljito objasnio što ga sve čeka u Leipzigu sljedećih godina. Bivši suigrači iz Dinama zadržali su se u ugodnom razgovoru, a Olmo će biti od velike koristi Gvardiolu po dolasku u Leipzig.</p><p>- Sretan sam što sam postao dio RB Leipziga. Riječ je o jednom od najboljih klubova Bundeslige koji ima jasnu viziju igre i ideje. Kao mladom igraču posebno mi je bilo važno izabrati klub u kojem mogu napredovati. Upravo to sam pronašao u RB Leipzigu koji je pokazao da je sjajna sredina za razvijanje i usavršavanje mladih igrača. Veliko hvala mom Dinamu što mi je omogućio ovaj odlazak. Do konačnog preseljenja u Leipzig, činit ću sve od sebe da budem što uspješniji u dresu Dinama – rekao je Joško Gvardiol po potpisu ugovora.</p><p>Hrvatski nogometni 'wunderkind' u Njemačku se zaputio u društvu Marjana Šišića, Željka Goluba i Andyja Bare koji su i riješili cijeli transfer u Leipzig. Dinamo će za mladog igrača dobiti 16 milijuna eura, dodatnih tri milijuna eura stići će u vidu raznih bonusa, a Leipzig će i plaćati 'modrima' daljnje nastupe Joška Gvardiola u dresu hrvatskog prvaka. Uz sve to, Dinamo će imati i 20% od sljedećeg transfera.</p><p>Gvardiol se nakon potpisa ugovora odmah vratio nazad u Zagreb kako bi se priključio treninzima i pripremama za play-off Europske lige koji je na rasporedu u četvrtak. Dinamo će igrati protiv estonske Flore, a Gvardiol će na Maksimiru ostati na do siječnja kada će i službeno započeti njegova era u Leipzigu.</p><p>Joško Gvardiol ovoga je ljeta bio 'tražena roba', službene ponude na Dinamovu adresu odaslali su Lille, Leeds United i Leipzig, a u toj su 'borbi' slavili Nijemci. Leeds United nudio je 'modrima' 22 milijuna eura (plus 20% od sljedećeg transfera), Zagrepčani su pristali na tu ponudu, ali želja samog igrača bio je odlazak u Leipzig. Istina, Dinamo će sada nešto manje zaraditi, no Gvardiol vjeruje kako je izabrao najbolju destinaciju za svoj razvoj.</p>