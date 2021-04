Feliks Lukas je na društvenim mrežama objavio kako je Hrvatski teniski savez odbio zamolbu za pozivnicu na ITF Zagreb Ladies Open njegovoj sestri Teni, sedmerostrukoj seniorskoj državnoj reprezentativki i 268 WTA tenisačici svijeta. Što je točno bio razlog nepozivanja tenisačice na turnir, rekli su nam iz HTS-a.

- Kao hrvatska reprezentativka Tena Lukas je svakako bila u krugu kandidatkinja za dobivanje pozivnice za Zagreb Ladies Open, jer je svojim nastupima u nekadašnjem Fed Cupu (danas Billie Jean King Cupu) te na individualnom planu zaslužila tu mogućnost. Međutim, njezini posljednji rezultati bili su ključni da ovaj put ne uđe u najuži izbor: ove godine je odigrala sedam turnira i na svih sedam ispala u prvom kolu, bilo u glavnom turniru, bilo u kvalifikacijama. Stoga su prednost dobile neke druge hrvatske tenisačice, pa tvrdnje da su za nepružanje prilike Teni Lukas presudni bili njezini komentari na društvenim mrežama doista nemaju nikakvo uporište - objasnio je glasnogovornik Rajković.

Podsjetimo, nakon objave zamolili smo Lukasa da pojasni što ga je toliko naljutilo, jer, pozivnica kao pozivnica nije razlog, vlasnik turnira ima na koncu – konca pozvati koga želi.

- Naravno da svaki organizator ima pravo pozvati koga želi, rekao sam sestri da ona sama mora poraditi na svom rankingu kako joj pozivnica ne bi ni trebala. Mi smo sportska obitelj i ne želimo kukati, i nije mene odbijanje pozivnice ponukalo na objavu, nego način komunikacije i obrazloženje. Očito je da su čelnici HTS-a u nekakvom "fajtu" sa mnom zbog mojih izjava i prozivanja, to nije nikakva novost, ali je otužno da se ovako, preko mene, obračunavaju s mojom obitelji. Prije dvije godine je i druga moja sestra, Tajna, dobila otkaz u HTS-u – kazao je Lukas i dodao:

- To su vam "hrvatska posla", na razne načine pokušavaju me eliminirati kao smetnju jer sam ih prozvao zbog nekompetencije. Naš tenis je generalno "u banani", većina klubova ne funkcionira i ja to javno govorim. Obzirom da nisam politički angažiran i umrežen, da dolazim iz obitelji prosvjetnih radnika, a organiziram veliki turnir, očito je i da im smetam. No to je jedna stvar, to nije tema, tema je način komunikacije, tema je kako se oni potpuno nepedagoški odnose prema jednoj igračici, i kakvu njoj i svima ostalima poruku šalju. To me jako zasmetalo i zbog toga sam reagirao - zaključio je.