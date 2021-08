Treba zaboraviti ovaj meč i sutra idemo po broncu, izjavio je nakon poraza u polufinalu hrvač Ivan Huklek.

Huklek je poražen u polufinalu kategorije do 87 kilograma grčko-rimskim stilom na OI u Tokiju od Ukrajinca Zhana Belenjuka sa 1-7.

Nakon što je ostvario dvije pobjede, Huklek nije uspio iznenaditi srebrnog iz Rio de Janeira, te dvostrukog svjetskog i europskog prvaka.

Huklek je protiv Ukrajinca poveo 1-0 i prednost je uspio održati do kraja prve runde. Ukrajinac je agresivno krenuo u drugu rundu, izjednačivši na 1-1 nakon čega je dobio priliku iz partera koju je iskoristio za vodstvo 7-1.

- Znali smo da će Ukrajinac u drugoj rundi sigurno ići u parter i pokušali smo se pripremiti za to. No, eto, uspio me iznenaditi dizanjem iz partera, prelako je napravio te bodove koji su odlučili meč. Takva je borba - kazao je 24-godišni Prigorac, kojeg u srijedu očekuje borba za broncu protiv zasad nepoznatog protivnika iz repasaža.

- To će biti ili Alžirac Sid Azara ili Srbin Zurabi Datunašvili, koji je zapravo Gruzijac. Hrvao sam s obojicom i otprilike znam kako hrvaju. Idemo složiti taktiku i pokušati uzeti broncu - izjavio je Hulk iz Sesveta.

Porazom u polufinalu, 24-godišnji član HK Sesveta imat će još jednu priliku osvojiti prvu hrvačku medalju za Hrvatsku od osamostaljenja i također postati treći Hrvat s olimpijskom medaljom, nakon Vlade Lisjaka (zlato 1984.) i Josipa Čoraka (srebro 1972.).

Huklek je bio jedan od posljednjih hrvatskih sportaša koji su izborili vizu za Olimpijske igre. To mu je uspjelo početkom svibnja na svjetskim kvalifikacijama u Sofiji.