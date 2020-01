Huligani bakljama gađali kuću direktora Uniteda: Umrijet ćeš!

Dvadesetak huligana pokazali su svoje nezadovoljstvo 'uspjehom', ali i izgledom samog Manchester Uniteda na njima svojstven način. Okupili su se ispred kuće izvršnog direktora Uniteda Eda Woodwarda (46) i preko ograde ju gađali bengalkama uz prijetnje smrću, a snimke su procurile na Twitter.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

Pretpostavlja se da Woodward, žena mu Isabelle i šestogodišnje blizanke u tim trenucima nisu bili kod kuće. Nitko nije odgovorio na njihove provokacije pa su mu u dvorište bacili dimnu bombu i ogradu obojili crvenim sprejem.

- Mnogi ljudi su to rekli, ali izgleda da on ne čuje. Možda zato jer dobiva četiri milijuna funti godišnje. Zato smo ga odlučili posjetiti i reći mu to u lice. Nismo porazgovarali s njim, ali nadamo se da će shvatiti protuzakonito jer nećemo otići i odustati dok on uništava naš klub - rekao je za The Sun izvor blizak organizatorima spomenutog pohoda.

Foto: Twitter

O svemu se oglasio i Manchester United koji žestoko osuđuje ovakav potez i poručuje da za ovakve kriminalne radnje nema isprika. Policija je pokrenula istragu. Nije ovo prvi put da huligani Uniteda na ovaj način pokazuju nezadovoljstvo. Prije deset godina njih je tridesetak došlo ispred kuće Waynea Rooneya te mu poručili da ne žele da potpiše za gradskog rivala City.

Podsjetimo, navijači zamjeraju Woodwardu da je više zainteresiran za profit od kluba nego li uspjeh kluba na terenu, a nakon velikih ulaganja i loših odluka 'crveni vragovi' su tek petoplasirana momčad prvenstva sa 34 boda, kao i Tottenham i Wolverhampton iza njih.