NAPALI SLUŽBENU OSOBU

Huligani u BiH koji su šaketali fotografa dobili kaznu policije

Huligani u BiH koji su šaketali fotografa dobili kaznu policije
Foto: Screenshot/Dnevni avaz

Fotograf Željezničara je, unatoč tome što je bio sam i daleko nadjačan huliganima, pružio otpor nasilnicima. Kasnije ga je s tla podizao redar, a policija je kaznila dvojicu huligana

Nogometaši Sloge Željezničara nisu priredili spektakl u utakmici šestog kola bh. prvenstva. Utakmica je završila bez golova i pobjednika, a događaje na terenu zasjenio je nemili incident koji se dogodio pred kraj utakmice. Naime, huligani su se spustili s tribine na kojoj su bili smješteni domaći navijači i nasrnuli na akreditiranog fotografa.

Riječ je o fotografu Željezničara, koji je, unatoč tome što je bio sam i daleko nadjačan huliganima, pružio otpor nasilnicima. Internetom je kružila snimka na kojoj se jasno vidi kako su u jednom trenutku huligani zajedničkim snagama napadali fotoreportera, koji od udaraca pao na tlo.

Kasnije je redar pomogao vidno ošamućenom fotografu da ustane na noge, a stiglo je izvješće Policijske uprave Doboj, koje prenosimo u cijelosti.

Foto: Screenshot/Dnevni avaz

- Policijski službenici Policijske uprave Doboj 30. kolovoza 2025. godine kaznili su jednu osobu zbog uvredljivog i neprihvatljivog ponašanja u skladu sa člankom 23. stavak 3. Zakona o spriječavanju nasilja na sportskim događajima. Druga je osoba kažnjena u skladu sa člankom 3. stavak 12. istog Zakona zbog neovlaštenog ulaska na sportski teren - piše u priopćenju policije, koja je novčano kaznila huligane.

Utakmica u Doboju bila je prekinuta na nekoliko minuta nakon čega je nastavljena i završena. 

